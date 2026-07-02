SAD ulaze u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva kao favoriti protiv Bosne i Hercegovine, ali suočene sa neugodnom tradicijom.

Foto AP

SAD - Bosna i Hercegovina 1:0

Drugo poluvreme

76‘ Dvostruka promena kod BiH. Ofanziva Barbareza. Ulaze Tabaković i Memić, izlaze Katić i Kolašinac.

75‘ Sa pauze se vratila ofanzivna Bosna! Barem najofanzivnija što je bila na ovom meču. Dedićev pokušaj nakon kornera je izblokiran, te je to jedino o čemu možemo da izvestimo. Uz, naravno, očiglednu činjenicu da se težište igre pomerilo na polovinu SAD.

69‘ Idemo na predah! Sjajna prilika da BiH osmisli kako do gola (ili čak dva) sada kad se odnos snaga na terenu promenio.

66' Demirović šutira volej. Golman SAD lako brani.

64' Crveni karton! Sudija je nekoliko puta pogledao snimak i odlučio da je to dovoljno za isključenje.

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63' Balogun je slučajno nagazio na Muharemovića u duelu. Defanzivac je odmah pao na teren i počeo da se previja od bola. Međutim, aktiviran je VAR i sudija će otići da pogleda situaciju.

56' Zanimljiv pokušaj Katića. Šutirao je ka golu sa više od 30 metara, lopta je imala zanimljiv luk i počela da se spušta, ali je na kraju otišla preko gola.

50‘ Baš loše vesti! Edin Džeko se povredio i neće moći da nastavi. Da li smo ga poslednji put gledali na Mundijalima? Izlaze i Armin Gigović te Ivan Šunjić, a mesto njih na terenu Barjaktarević, Tahirović i Mahmić.

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46' Počelo je drugo poluvreme, ni Poketino ni Barbarez nisu pravili izmene.

Kraj prvog poluvremena

45+8' Nova sjajna akcija Amera. Dugu loptu Pulišića Dest je lepo spustio na prvoj stativi. Balogun je utrčao i iz blizine pogodio prečku.

45' Igraće se još pet minuta nadoknade.

44' GOL! Sada nema ofsajda, domaćini vode. Lopta je poslata kroz sredinu, u najboljoj nameri da je zaustavi, Šunjić ju je skrenuo u noge Balogunu, koji se lako rešio Mulaomerovića i ovog puta postigao gol pored nemoćnog Vasilja.

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40' Lepa akcija Amera. Pulišić je primio loptu odigranu petom, ubacio je, Vasilj ju je presreo, a Kolašinac je potpuno izbio.

38' Balogun stvara sve više problema odbrani „zmajeva“. Sada je probio desnu stranu i centrirao u sredinu, ali je Dedić bio smiren i zatvorio je Pulišića koji je naišao.

🚨 𝗡𝗘𝗪: The offside on Balogun's goal. pic.twitter.com/TJxq415cvS — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 2, 2026

33' Šok za SAD i sve navijače u Santa Klari! Ništa od gola. Balogu je malo žurio i gol je poništen zbog bekstva!

32' GOL! Šunjić je izgubio loptu pod pritiskom, oduzeo mu je palicu i ona je odmah gurnuta ka Balogunu koji je bio sam ispred Vasilija i mirno je sklonio.

Foto AP

29‘ Ništa od penala. Balogun je pao u šesnaestercu BiH. Objektivno, nije bilo elemenata za najstrožu kaznu. Tako je mislio i sudija, te je samo signalizirao da se meč nastavi.

23‘ Idemo na predah. Ne gledamo preterano sadržajnu utakmicu za sada. Nadamo se da će se to promeniti nakon pauze.

18' Mekeni je lepo dodao po desnoj strani i centrirao. Vasilj je samo skrenuo loptu na glavu Robinsona, koji je šutirao ka golu, ali je prošla preko prečke.

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11' Alajbegović je pametno šutirao pravo u gol iz kornera, ali je Friz ponovo pružio ruku i blokirao je.

10' Džeko je uspeo da smiri dugu loptu, dodajući je Demiroviću koji je snažno udario. Lopta je otišla pravo u ruke Friza, koji je brzo odbranio loptu.

4' Pulišić juri ka šesnaestercu i šutira, ali njegov udarac je blokiran i to će biti prvi korner za SAD.

3‘ Oba tima od starta krenuli po gol. BiH prva preti nakon kornera Alajbegovića, koji su Amerikanci "očistili". Uzvratio je domaćin na drugoj strani probijanjem Desta, ali i dalje bez prilike.

1‘ Utakmica je počela. Sa centra kreću fudbaleri BiH.

Foto AP

Sastavi

Poznati su sastavi za večerašnji meč u Santa Klari, odnosno u San Francisku!

SAD (5-3-2): Friz - Dest, Ričards, Robinson, Rim, Frimen - Adams, Mekeni, Tilman - Pulišić, Balogun

Izmene: Turner, Brejdi, Trasti, Robinson, Arfsten, Skeli, Rejna, Berhalter, Pepi, Aronson, Rajt, Vea, Zendejas

BiH (5-2-3): Vasilj - Muharemović, Kolašinac, Dedić, Katić, Radeljić - Gigović, Šunić - Demirović, Džeko, Alajbegović

Izmene: Jurkas, Zlomislić, Mujakić, Hadžikadunić, Malić, Tahirović, Bašić, Memić, Hadžiahmetović, Burnić, Mahmić, Baždar, Barjaktarević, Tabaković, Lukić

Uoči meča

SAD ulaze u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva kao favoriti protiv Bosne i Hercegovine, ali suočene sa neugodnom tradicijom.

Amerikanci nemaju pobedu nad evropskim selekcijama u poslednjih 12 utakmica, a poslednji takmičarski trijumf protiv UEFA tima ostvarili su još 2009. godine. Ipak, za selektora Maurisija Poketina ovo je idealna prilika za prekid crnog niza, pogotovo jer su SAD u grupi već pokazale snagu pobedama nad Paragvajem (4:1) i Australijom (2:0), pre nego što su u nebitnoj utakmici poražene od Turske sa 3:2.

FOTO: Tanjug/Chris Young/The Canadian Press via AP

Bosna i Hercegovina je prošla dalje pobedom nad Katarom (3:1) i remijem sa Kanadom, ali je Švajcarska lako ogolila sve njihove mane pobedivši ih sa 4:1. BiH je limitirana ekipa, ali ima kontinuitet u napadu, pošto su postigli tačno po jedan gol u pet od poslednjih sedam mečeva. S obzirom na to da Amerikanci imaju problema u odbrani i da su sačuvali mrežu samo jednom u poslednjih 11 nastupa, Bosna bi mogla do gola i ako izgubi.

S druge strane, SAD imaju ogroman napadački potencijal, a u prvu postavu se vraća odmorni Folarin Balogun. Napadač Monaka je već postigao dva gola protiv Paragvaja na ovom turniru i biće najveća opasnost po odbranu zmajeva, koja teško može da isprati tempo domaće selekcije u Sijetlu.