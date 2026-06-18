Fudbal

HUMSKA GORI, GROBARI ODUŠEVLJENI! Sada i zvanično - doskorašnji fudbaler Milana novi je igrač Partizana! (VIDEO)

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18. 06. 2026. u 15:15

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KAKAV dan u Humskoj!

ХУМСКА ГОРИ, ГРОБАРИ ОДУШЕВЉЕНИ! Сада и званично - доскорашњи фудбалер Милана нови је играч Партизана! (ВИДЕО)

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bs

Iz Milana u Humsku. Čaka Traore je novi fudbaler Partizana.

Mladi ofanzivac iz Obale Slonovače dolazi iz mladog tima Milana, a sa Partizanom je potpisao ugovor na dve godine, uz opciju produžetka saradnje na još dve sezone.

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