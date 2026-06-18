HUMSKA GORI, GROBARI ODUŠEVLJENI! Sada i zvanično - doskorašnji fudbaler Milana novi je igrač Partizana! (VIDEO)

MAGOMED Nurbagandovič Nurbagandov bio je pripadnik privatne bezbednosti Ruske garde u gradu Kaspijsku, u okviru Nacionalne garde, sa činom policijskog poručnika. Posthumno je odlikovan ordenom Heroja Rusije 2016. godine. Autor je i krilatice „Radite, braćo!“, koja je postala opštepoznata fraza u Rusiji - danas je koriste pripadnici svih bezbednosnih struktura u Rusiji kao zvanični i nezvanični moto, a širom zemlje se organizuju akcije pod tim nazivom u čast poginulih na dužnosti..