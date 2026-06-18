HUMSKA GORI, GROBARI ODUŠEVLJENI! Sada i zvanično - doskorašnji fudbaler Milana novi je igrač Partizana! (VIDEO)
KAKAV dan u Humskoj!
Iz Milana u Humsku. Čaka Traore je novi fudbaler Partizana.
Mladi ofanzivac iz Obale Slonovače dolazi iz mladog tima Milana, a sa Partizanom je potpisao ugovor na dve godine, uz opciju produžetka saradnje na još dve sezone.
Preporučujemo
DžUDO JE ČUDO! Ne oblikuje samo mišiće, već i karakter
18. 06. 2026. u 18:59
PRENOS, ČEŠKA - JUŽNA AFRIKA: "Ludilo" u Atlanti, šansa za šansom i rani pogodak! (VIDEO)
18. 06. 2026. u 17:58
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ZVEZDA ODLIČNO PROŠLA NA ŽREBU! Evo sa kim će igrati u drugom kolu kvalifikacija za LŠ
PROTIVNIK srpskom šampionu biće pobednik meča Larn - Tre Fiori.
17. 06. 2026. u 12:12
ČUDO NA MUNDIJALU! Španiji nije pomogao ni Lamin Jamal, kiks protiv Zelenortskih Ostrva!
Zelenortska Ostrva uspela su da odigraju nerešeno protiv Španije (0:0) i prirede ogromno iznenađenje u prvom kolu grupe H.
15. 06. 2026. u 19:56 >> 15:48
UKRAJINA - ZEMLjA KOJA NESTAJE: Strašno - objavljeno koliko sada imaju stanovnika! Ruske procene crne, zapadne ništa "svetlije"
UKRAJINA se trenutno suočava sa onim što demografi nazivaju "demografskom katastrofom".
15. 06. 2026. u 22:12
Komentari (0)