uživoPRENOS, UZBEKISTAN - KOLUMBIJA! Spremite se za potpuni haos
Utakmica grupne faze Svetskog prvenstva u fudbalu 2026. između reprezentacija Uzbekistana i Kolumbije (Grupa K) igra se na legendarnom stadionu Asteka u Meksiku.
Uzbekistan - Kolumbija 0:0
Prvo poluvreme
1" Utakmica je krenula na Asteka stadionu.
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Uoči meča
Utakmica grupne faze Svetskog prvenstva u fudbalu 2026. između reprezentacija Uzbekistana i Kolumbije (Grupa K) igra se na legendarnom stadionu Asteka u Meksiku.
Fudbaleri Uzbekistana su do plasmana stigli nakon odličnih kvalifikacija, uz samo jedan poraz, ali ih sada čeka znatno veći izazov.
Legendarni Italijan Fabio Kanavaro preuzeo je selekciju uoči turnira, a iako je Uzbekistan izgubio pripremne utakmice protiv Kanade i Holandije, prikazao je dovoljno discipline da se nada iznenađenju.
Kolumbija se vraća na Svjetsko prvenstvo nakon što je propustila Katar 2022. godine. Ekipa Nestora Lorenca završila je kao treća u CONMEBOL kvalifikacijama, a u napadu posebno prijeti Luis Dijaz, jedan od najboljih strijelaca južnoameričkih kvalifikacija.
Uzbekistanci su u pripremnim mečevima pokazali da je ekipa orijentisana na odbranu, a dodatni problem je povreda ključnog igrača na sredini terena, što će im potpuno preseći kreaciju.
Kolumbija je daleko kvalitetnija i nema sumnje da su noćas u Meksiku veliki favoriti.
Ove reprezentacije nikada ranije nisu igrale međusobno.
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