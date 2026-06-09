OTKRIVENO! Evo koliko će Saša Ilić zarađivati u Partizanu
Saša Ilić se vratio u Partizan, a sada su poznati i detalji ugovora!
Naime, kako saznaje Direktno, Ilić će u Humskoj za godinu dana inkasirati 300.000 evra, a ako odradi ugovor do kraja zaradiće najmanje 600.000 evra.
Najmanje jer su u ugovor ubačeni i bonusi za osvajanje trofeja i eventualni plasman u grupnu fazu evrokupova, ove sezone je to Liga konferencija. Jasno je da su pomenuti bonusi teško ostvarivi. Ali je jasno i da Saša Ilić pristao na platu koja nije visoka.
Poređenja radi, njegov prethodnik Srđan Blagojević imao je godišnju platu od 250.000 evra. Aleksandar Stanojević je u poslednjem mandatu u Humskoj imao godišnja primanja od 700.000 evra.
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