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SRBIN GA KRIO OD JAVNOSTI! Ko je anonimni čovek u boksu Novaka Đokovića koji je šokirao sve?

Новости онлине

02. 07. 2026. u 00:04

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NOVAK Đoković se ubedljivim trijumfom nad Stefanosom Cicipasom plasirao u treće kolo Vimbldona.

СРБИН ГА КРИО ОД ЈАВНОСТИ! Ко је анонимни човек у боксу Новака Ђоковића који је шокирао све?

PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Zanimljiv je bio i pogled na boks Novaka Đokovića, koji je ostao nepromenjen u odnosu na prvo kolo i meč protiv mladog Kineza.

U boksu se nalaze treneri Viktor Troicki i Miljan Amanović, kao i Dalibor Širola, Karlos Košta, te Čarli Gomez. Takođe, tu su i supruga Jelena Đoković i deca Stefan i Tara, dok je tu i jedan anomini čovek.

Foto: Printskrin

 

Reč je o Konstantinu Stojanovu. Bugarski preduzetnik i investitor sa više od 25 godina iskustva na tržištu kapitala i u tehnološkom sektoru, Stojanov je jedan od osnivača kompanije Crown Ocean Capital, investicione kancelarije.

Diplomirao je poslovnu administraciju na Univerzitetu u Kelnu kao stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Za našu priču mnogo važnije, radi i kao konsultant i high performance coach, usredsređen na razvoj vrhunskih performansi pojedinaca i timova, prenoseći praktična znanja iz biznisa, liderstva i donošenja odluka pod pritiskom.

Njegovo prisustvo u Novakovom timu uklapa se u Đokovićev dugogodišnji pristup da oko sebe okuplja ljude čija ekspertiza prevazilazi isključivo tenis.

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