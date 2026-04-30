Haos u FK Partizan! Uprava optužila Predraga Mijatovića za neverovatnu stvar!

U fudbalskom klubu Partizan izbio je nezapamćen unutrašnji sukob i - ne jenjava.

Najnovije saopštenje crno-belih prenosimo u celosti:

"Povodom najnovijih medijskih istupa i najava dela potpisnika „Apela za spas Partizana”, Fudbalski klub Partizan ima obavezu da javnosti ukaže da se jedna, u datom trenutku dobronamerna inicijativa, danas sve očiglednije zloupotrebljava kao instrument pritiska na Klub, njegove organe i deo rukovodstva.

Pod plaštom brige za Partizan, u javnost se plasiraju poluinformacije, konstrukcije i jednostrane interpretacije, uz pokušaj da se stavovi neformalne grupe i tek nekolicine potpisnika Apela predstave kao glas svih bivših fudbalera i svih potpisnika Apela. Takav pristup nema ni formalni ni suštinski legitimitet.

U pozadini ovih aktivnosti prepoznaje se jasna lična i kadrovska agenda, u kojoj značajnu ulogu ima Predrag Mijatović, potpredsednik za sportska pitanja FK Partizan. Posebno je problematično što se kroz javne nastupe i zakulisne dogovore kadrira bez ikakvog legitimiteta i obećavaju ustupci koje nije moguće sprovesti. Napominjemo da je Predragu Mijatoviću, kao istaknutom bivšem fudbaleru, bilo ostavljeno na razmatranje angažovanje i koordinacija sa bivšim fudbalerima tokom celog ovog perioda. Međutim, on se njih setio tek sada, u traženju uporišta, zloupotrebljavajući i svoju poziciju i potrebe nekih od tih ljudi.

Fudbalski klub Partizan podseća da su vrata Kluba od prvog dana bila otvorena za sve partizanovce koji žele da pomognu. Prilikom promene rukovodstva i izbora novih organa upravljanja, pružena je ruka svima sa željom da se stvori širok front ljudi koji mogu da doprinesu ozdravljenju Partizana. Ta ruka je pružena i danas.

Upravo zato smatramo nedopustivim da se Skupština FK Partizan, kao najviši organ Kluba, neumesno potura u medijima kao predmet pritisaka i javnih ultimatuma motivisanih ličnim interesima. Skupština FK Partizan biće održana u skladu sa Statutom i u roku koji je već najavljen.

Svako ima pravo da predloži program, kandiduje ideje, ponudi rešenja i pomogne Klubu. O tome treba razgovarati otvoreno, odgovorno i unutar institucija Partizana. Vrata FK Partizan ostaju otvorena za sve koji žele da pomognu, ali rukovodstvo Kluba neće podleći medijskim pritiscima, konstrukcijama i orkestriranim kampanjama koje dezavuišu javnost i stavljaju lične agende ispred interesa Partizana", ističu crno-beli.

Kako je sukob počeo?

Hroniloški, desile su se sledeće stvari:

Najpre se Predrag Mijatović kao član uprave oglasio oštrim saopštenjem u kojem je optužio predsednika kluba Rasima Ljajića za prodaju vunderkinda Andreja Kostića slavnom Milanu bez ikakve konsultacije sa sportskim sektorom.

Mijatović tom prilikom nije krio ogorčenje činjenicom da je najtalentovaniji igrač crno-belih prodat za, kako kaže, „smešnih“ 4.000.000 evra, samo da bi se sutra popunila rupa za UEFA monitoring.

- Dužan sam da se obratim navijačima i jasno kažem: od ove odluke se u potpunosti ograđujem! Ponudu Milana nikada nisam ni video, a da jesam, jasno bih poručio da je ona potcenjivačka. Ovo je grubo kršenje Statuta kluba jer sam ja zadužen za sportski segment i transfere - zagrmeo je Mijatović u svom obraćanju.

Potpredsednik Partizana je istakao da je u proteklim mesecima lično vodio razgovore sa velikanima iz „liga petice“ i da su svi igrači imali višemilionske klauzule, koje je Ljajićev potez sada potpuno obezvredio.

- Do sada sam uspešno pomogao u prevazilaženju šest monitoringa bez prodaje dece u bescenje. Da li je ovo novi način poslovanja? Da li su sledeći na spisku Dragojević, Ugrešić, Simić i ostali, koje ćemo prodati za sitniš samo da bismo zakrpili rupe?“ pita se Mijatović, optužujući ostatak Upravnog odbora za nesposobnost i kratkovidost.

Mijatović smatra da je klubu naneta nemerljiva reputaciona i finansijska šteta, te da je ovakav potez bio samo „puko spasavanje pozicija i funkcija“ pojedinaca u upravi.

- Pozivam rukovodstvo da, usled očigledne nesposobnosti da obezbede sredstva na zdrav način, odmah i bez odlaganja raspišu vanrednu Skupštinu kluba. Moramo jasno definisati put kojim Partizan ide, jer je ovaj presedan opasan po budućnost institucije - zaključio je legendarni Mijatović.

A onda...

Prvi odgovor FK Partizan! Mijatović optužen za "švedski fond" koji je mogao da dovede do suspenzije kluba iz takmičenja!

Nakon prvobitnog oglašavanja crno-belih koji su samo poručili da, dok se čeka da prođe monitoring, nije vreme za iznošenje "prljavog veša" jer postoje viši ciljevi, a to je opstanak kluba (i) na međunarodnoj sceni, danas se desilo izuzetno oštro saopštenje kluba iz Humske, koje prenosimo u celosti:

"S obzirom na to da je sportska javnost upoznata sa presedanom u kome se potpredsednik Fudbalskog kluba Partizan saopštenjem ograđuje od odluke kluba i negativno se izražava o drugim članovima uprave, što je nezabeleženo u istoriji sporta u Srbiji, a verovatno i šire, smatramo obavezom da odgovorimo na otvorena pitanja i optužbe koje je izneo u javnosti.

Pre svega, gospodin Mijatović se u prethodnom periodu sam udaljio iz procesa donošenja odluka u klubu, pa je odluka o prodaji igrača Andreja Kostića doneta bez konsultacija sa njim. U više navrata je, pred članovima Upravnog odbora, otvoreno izražavao stav da ne vidi mogućnost dalje saradnje sa ovim sazivom Uprave, nakon čega je praktično prekinuo komunikaciju sa članovima UO.

Transfer pomenutog igrača u martu mesecu, van prelaznog roka, predstavlja jedan od najznačajnijih i najtransparentnijih transfera igrača, sproveden bez posrednika i u direktnoj komunikaciji sa drugom stranom, bez procenata za treća lica, pri čemu je kompletan iznos već uplaćen na račun kluba.





Kada je reč o zimskom prelaznom roku, za koji je bio nadležan, nije realizovan nijedan transfer neophodan za dalje funkcionisanje kluba. U očekivanju realizacije slušali smo priče o klauzulama koje su se iz intervjua u intervju menjale i povećavale, a do zaključenja prelaznog roka nijednu ponudu nismo dobili sa njegove strane.

Jedini konkretan predlog koji je izneo odnosio se na kreditno zaduženje kod izvesnog švedskog fonda, uz kamatnu stopu od 6,7% koja se isplaćuje unapred, kao i obavezu da klub u naredna 4 prelazna roka, odnosno u periodu od 2 godine, izdvaja procente od svakog budućeg transfera u korist tog fonda. Ovakav ugovor ne samo da bi bio štetan za klub, već bi predstavljao i grubo kršenje zakona, ali i strogih pravila UEFA, koja izričito zabranjuju ovakve transakcije, i mogao bi da dovede do suspenzije kluba iz daljih takmičenja. Treba još dodati da bi predloženi ugovor sa ovim fondom sadržao i član kojim se definiše da ugovor važi dok je Predrag Mijatović u klubu.

Naš klub, kao i svaki drugi, može i mora da opstane samo kao samooodrživ sistem, a to je moguće isključivo kroz proizvodnju i prodaju igrača i nastupe u evropskim takmičenjima, kao glavne izvore finansiranja kluba. Upravo to je usvojeno kao strategija razvoja kluba i putokaz za izlazak iz krize.

FK Partizan ne može da prihvati model upravljanja u kojem pojedinac, mimo institucionalnih okvira, pokušava da ostvari odlučujući uticaj na sve segmente funkcionisanja kluba. Isključivost, sklonost ka konfliktima i nemogućnost saradnje, kao i neodmereni medijski nastupi u kojima su napadani drugi članovi uprave, dodatno su opterećivali rad klupskih organa i podrivali reputaciju kluba kroz neprimerene i neistinite kvalifikacije. Optužba o pretenzijama na očuvanje pozicija je klasična zamena teza, jer nijedan član uprave kluba nema druge ambicije osim da radi u interesu kluba, dok je sa druge strane jasno ispoljena ambicija jednog čoveka da u potpunosti preuzme upravljanje klubom kao svojim vlasništvom.

Na kraju, želimo da izrazimo duboko izvinjenje svakom navijaču Partizana i crno-beloj javnosti koja je mesecima prinuđena da prati javne sukobe, optužbe i polemike koje nisu dostojne veličine i ugleda FK Partizan. Ipak, s obzirom na to da smo već četiri meseca izloženi kontinuiranim javnim napadima i medijskim pritiscima iniciranim od strane potpredsednika za sportska pitanja, bili smo primorani da se na ovaj način oglasimo kako bismo zaštitili istinu, ugled kluba i interese FK Partizan.

Upravni odbor FK Partizan učiniće maksimalne napore da se ova javna polemika sa Predragom Mijatovićem okonča, ali ostaje čvrsto opredeljen da, uprkos svim izazovima, sačuva stabilnost kluba i nastavi posao koji je u prethodnih 18 meseci vođen u izuzetno teškim okolnostima, sa ciljem potpune konsolidacije FK Partizan", ističe se u saopštenju Upravnog odbora crno-belih.

