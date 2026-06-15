ZAPAD U PANICI Kina trijumfuje! Rafal srušen sa 200 km! F-15 oboren kineskim raketama - "šoping" u Pekingu se isplati

U MAJU 2025. godine, Pakistan je zapanjio svet tvrdnjom da je oborio više lovaca Rafal indijskog ratnog vazduhoplovstva (IAF) koristeći kinesku raketu vazduh-vazduh PL-15E.

Foto printskrin IKS/@JEGSpro

Indijci su priznali da je jedan Rafal izgubljen zbog tehničkog kvara na velikoj visini i tvrdili da je do 14 pakistanskih aviona uništeno u napadima IAF-a.

Međutim, ako je pakistanski izveštaj tačan, ovaj angažman bi se svrstao među najduže oborene avione vazduh-vazduh u istoriji avijacije i označio bi prvi borbeni gubitak Daso Rafala.

Mnogi odbrambeni analitičari su incident smatrali značajnom prekretnicom za kinesku vojnu tehnologiju, pokazujući da sistemi poput PL-15 mogu da izazovu i potencijalno pobede vrhunske zapadne platforme u borbi van vizuelnog dometa (BVR).

Godinu dana nakon incidenta sa Rafalom, čini se da je Kina pokrenula još jedan veliki preokret u vazdušnim borbama.

Prema izveštajima NBC News-a, pozivajući se na zvaničnike odbrane, kineska raketa ispaljena sa ramena je možda oborila američki lovac F-15 3. aprila. Ovo je bio prvi put u više od dve decenije da je američki lovac oboren u borbi.

Ranije je 2003. godine iznad Bagdada oboren avion A-10 Thunderbolt II iračkom raketom zemlja-vazduh Roland.

Obaranje F-15 pokrenulo je masovnu 36-časovnu spasilačku misiju američke vojske za jednog od pilota lovaca F-15. Primetno je da je tokom ove spasilačke misije, još jedan A-10 Thunderbolt II oboren iznad Ormuskog moreuza, dok je američka vojska samouništila dva aviona MC-130J Commando II i četiri helikoptera za specijalne operacije nakon što su postali nepokretni.

Ne samo to, američki zvaničnici veruju da je Kina možda Iranu obezbedila i radar za rano upozoravanje dugog dometa koji detektuje stelt avione namenjene izbegavanju otkrivanja.

Dana 19. marta, američki ratni avion F-35A Lightning II pogođen je sumnjivom iranskom raketom zemlja-vazduh tokom borbene misije iznad Irana. Iako je F-35 uspeo da izvrši prinudno sletanje, ovo je bio prvi incident da je lovac pete generacije sa stelt sistemom pogođen bilo gde u svetu.



Da li je kineski PZR oborio američki F-15?

Lovac F-15, koji je oboren iznad jugozapadnog Irana prošlog meseca i pokrenuo opasnu spasilačku misiju, verovatno je pogođen raketom kineske proizvodnje koja se lansira sa ramena, rekle su tri osobe upoznate sa situacijom za NBC News.

U vreme incidenta, američki predsednik Donald Tramp rekao je da je avion pogođen raketom koja se lansira sa ramena, takođe nazvanom PZR (MANPADS).

PZR su rakete zemlja-vazduh koje se ispaljuju sa ramena, a nosi i njima upravlja jedan vojnik ili mali tim. Dizajnirane su za obaranje niskoletećih aviona, posebno helikoptera, dronova i jurišnih aviona.

Takvi PZR obično imaju domet od 3-8 km. Dugi su oko 2,1 metra i teški oko 18 kilograma.

Ruski Igla i Verba i kineske rakete FN-6 i QW serije su dobri primeri PZRK-a.

Američki zvaničnici još uvek istražuju okolnosti obaranja američkog F-15E Strike Eagle u aprilu, rekli su izvori. To je bio prvi put u decenijama da je američki lovac oboren neprijateljskom vatrom.

Nije jasno da li je raketa lansirana sa ramena koja je verovatno oborila F-15 nedavno isporučena Iranu ili je uzeta iz zaliha oružja koje je poslato Iranu pre mnogo godina, rekli su izvori. Takođe nije jasno da li je radar, poznat kao YLC-8B, bio raspoređen tokom rata.

U izveštaju se navodi da nije jasno kada je Kina isporučila svoju vojnu opremu Iranu.

Ako je Kina zaista isporučila Iranu radare za rano upozoravanje dugog dometa sposobne da prate čak i stelt borbene avione, onda bi to moglo da zakomplikuje američke misije u Iranu. Štaviše, ovo bi trebalo da posluži kao upozorenje zapadnim zemljama, posebno SAD, da kineski radari mogu da prate njihove najsavremenije stelt borbene avione.

Poznato je da je Kina često tvrdila da njeni najnoviji radari mogu da prate stelt borbene avione.

U oktobru 2024. godine, kineski naučnici su tvrdili da su razvili novu radarsku tehnologiju koja bi mogla da prati i detektuje F-22 Raptor američkog vazduhoplovstva, jedan od najnaprednijih stelt borbenih aviona na svetu.

Ova inovacija je navodno koristila signale kineskog BeiDou navigacionog satelitskog sistema za praćenje stelt lovaca.

Ovaj proboj je detaljno opisan u recenziranom radu objavljenom u časopisu Nacionalnog univerziteta za odbrambenu tehnologiju. U njemu je istraživački tim koristio F-22 Raptor kao hipotetičku metu kako bi demonstrirao mogućnosti radara.

Koristeći BeiDou signale, radar može da detektuje obrasce prelamanja izazvane stelt avionima. Ovi obrasci stvaraju jedinstvene odjeke, što omogućava naučnicima da procene vrstu i lokaciju aviona. Zatim, u maju prošle godine, Kina je na 11. Svetskom sajmu radara predstavila mobilni radar sa metarskim talasima koji je, prema pisanju kineskih medija, mogao da detektuje američke stelt lovce pete generacije, kao što su F-22 i F-35.

Demonstrirajući svoj napredak u anti-stelt radarskim sistemima, Kina je na Svetskom sajmu radio detekcije i merenja dometa u Hefeju, u istočnokineskoj provinciji Anhui, predstavila radarski sistem JY-27V, koji je proizvela državna kompanija China Electronics Technology Group Corp (CETC).

JY-27V, koji je montiran na vojni kamion, je radar za vazdušni nadzor visoke mobilnosti. Ovaj anti-stelt radar sledeće generacije sa metarskim talasima uključuje tri napredne tehnologije: niskofrekventni opseg, otvor blende velike snage i sofisticirane inteligentne algoritme.

CETC je opisao JY-27V kao „majstora umetnika“ u detekciji stelt ciljeva.

JY-27V ima masivni niz aktivnih elektronski skeniranih antena (AESA) koje rade na veoma visokofrekventnim (VHF) radio frekvencijama. Radar je nadogradnja JY-27 A, koji je predstavljen na aeromitingu u Džuhaju 2016. godine zajedno sa YLC-8B, ultravisokofrekventnim (UHF) radarom takođe dizajniranim za anti-stelt nadzor.

Ponovo, u oktobru prošle godine, istraživači u Kini su tvrdili da su razvili „revolucionarni“ radarski sistem sa dva satelita sposoban da detektuje i prati stelt vazdušne objekte 24 sata dnevno.

Čak i 2022. godine, Kina je tvrdila da je njen komercijalni satelit Đilin-1 pratio borbeni avion F-22.

Kina tvrdi da njeni kvantni radari (jednofotonski detektori) koji su ušli u masovnu proizvodnju krajem 2025. godine takođe mogu da detektuju stelt borbene avione.

Poznato je da je tokom rata Trampova administracija optužila Kinu da je Iranu dozvolila pristup kineskim satelitima kako bi pomogla Teheranu da cilja američke snage u regionu. Nakon toga, Stejt department je uveo sankcije trima kineskim satelitskim kompanijama za koje je naveo da pružaju snimke i podatke kako bi omogućile Iranu da pokrene napade na američke snage na Bliskom istoku. Kina je negirala optužbe.

Međutim, analitičari nisu ozbiljno shvatili ove tvrdnje Kine.

Sada kada američka vojska istražuje da li su radari dugog dometa koje je isporučila Kina odgovorni za otkrivanje i praćenje američkih F-35 u Iranu, to ukazuje na to da ponovljene tvrdnje Pekinga da poseduje efikasnu anti-stelt tehnologiju sada dobijaju ozbiljnu pažnju u Vašingtonu.

Štaviše, Kina sve više testira svoje napredne sisteme naoružanja protiv zapadnih platformi u sukobima u stvarnom svetu. Uzastopni borbeni uspesi kineskih raketa, prvo sa PL-15 u indijsko-pakistanskom ratu 2025. godine, a zatim ponovo u sukobu SAD-Iran 2026. godine, signaliziraju da se Peking više ne smatra tehnološkom zaostalom tačkom u modernim vojnim sposobnostima.





(eurasiantimes.com/Sumit Ahlavat)

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