Svet

Ukrajini prečica do članstva: Nemačka i Francuska traže formulu za Kijev, Litvanija predlaže status "zemlje u pristupanju"

EVROPSKA unija, predvođena Francuskom i Nemačkom, razvija paket privremenih pogodnosti za Ukrajinu, kojima bi joj bio omogućen pristup tržištima i institucijama bez punopravnog članstva.

Украјини пречица до чланства: Немачка и Француска траже формулу за Кијев, Литванија предлаже статус земље у приступању

Foto: Tanjug/AP Photo/Dan Bashakov

Ovaj ubrzani model postepene integracije razmatra se nakon nedavnog odbacivanja predloga da se Ukrajini omogući ulazak pre završetka reformi.

Kijev nastoji da obezbedi postepeni pristup jedinstvenom tržištu EU, uslovljen napretkom u sprovođenju reformi. Ukrajina želi veće učešće u programima i institucijama Unije u cilju olakšavanja trgovine.

Litvanija je predložila da se Ukrajini dodeli status "države u pristupanju", čime bi bi se, kako ističu u ovoj zemlji, ukazalo na kontinuirani napredak Ukrajine ka članstvu.

Prema stavu Brisela, brzo punopravno članstvo nije verovatno, ali su konkretni koraci u korist Ukrajine neophodni. Jedan od predloga vodećeg EU "dvojca" je da se Ukrajini omogući pristup delovima tržišta, finansijskim mehanizmima i političkim institucijama EU dok se reformski proces nastavlja.

