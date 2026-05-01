Pop zvezda u problemu: Podignuta optužnica protiv Britni Spirs

AMERIČKA pop zvezda Britni Spirs optužena je da je izazvala incident upravljajući motornim vozilom pod dejstvom alkohola i droge zbog čega je bila uhapšena, saopštila je danas kancelarija okružnog tužioca u Kaliforniji.

-Četrdesetčetvorogodišnja američka pevačica optužena je za vožnju pod kombinovanim uticajem alkohola i najmanje jednog narkotika, prenosi Sky News.

Britni Spirs će biti ponuđeno priznanje krivice za blažu optužbu – nepažljivu vožnju pod uticajem alkohola i/ili droga, što je uobičajeno rešenje za osobe koje su pokazale spremnost da se podvrgnu lečenju od zavisnosti.

Predstavnik pevačice je početkom ovog meseca rekao da se Britni Spirs dobrovoljno prijavila u centar za rehabilitaciju i neće morati da prisustvuje sudskom ročištu zakazanom za ponedeljak, već će umesto nje moći da se pojave njeni advokati.

Ona je 4. marta zaustavljena i uhapšena jer je prebrzo vozila svoj crni BMW.

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje