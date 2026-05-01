Senat odbacio šesti predlog demokrata o ograničenju Trampovih ratnih ovlašćenja
UOČI isteka roka od 60 dana koliko je Ustavom SAD dozvoljeno američkom predsedniku da koristi svoja ratna ovlašćenja bez odobrenja Kongresa, američki Senat danas je odbacio i šesti predlog demokrata da se predsedniku SAD Donaldu Trampu ograniče ovlašćenja za vođenje rata u Iranu.
Proceduralno glasanje o pokretanju rezolucije o ratnim ovlašćenjima koju je podneo demokratski senator iz Kalifornije Adam Šif završilo se danas neuspehom predlagača, rezultatom 47 "za" 50 "protiv", prenosi CBC.
Da je ova mera bila usvojena ona bi primorala predsednika SAD da povuče američke snage iz sukoba sa Iranom.
Rezolucija o ratnim ovlašćenjima iz 1973. godine propisuje da američki predsednik mora da povuče vojsku SAD iz svakog oružanog sukona nakon 60 dana u slučaju da Kongres nije odobrio rat.
Rok od 60 dana počinje kada predsednik pošalje formalno obaveštenje Kongresu, a Tramp je 2. marta, pismom obavestio američke zakonodavce o neprijateljstvima sa Iranom što znači da rok od 60 dana ističe u petak, 1. maja.
Predsednik SAD može da produži taj rok za još 30 dana kako bi omogućio povlačenje trupa, navodi CBC.
(Tanjug)
Preporučujemo
Tramp kritikovao članice NATO-a: Napravili su haos u Ukrajini
30. 04. 2026. u 23:00
Iranski predsednik: Američka blokada luka je produženje vojnih operacija dok traje primirje
30. 04. 2026. u 21:45
Trampu stigle najgore moguće vesti: Nije dobro po američkog predsednika
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
28. 04. 2026. u 20:51
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Zašto ne treba govoriti "primi moje saučešće"? Otac Predrag otkriva: "Ne budite plitki"
"KADA izjavljujete saučešće ne budite plitki..."
29. 04. 2026. u 12:35
