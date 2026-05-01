Svet

Senat odbacio šesti predlog demokrata o ograničenju Trampovih ratnih ovlašćenja

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 05. 2026. u 00:22

UOČI isteka roka od 60 dana koliko je Ustavom SAD dozvoljeno američkom predsedniku da koristi svoja ratna ovlašćenja bez odobrenja Kongresa, američki Senat danas je odbacio i šesti predlog demokrata da se predsedniku SAD Donaldu Trampu ograniče ovlašćenja za vođenje rata u Iranu.

Сенат одбацио шести предлог демократа о ограничењу Трампових ратних овлашћења

Foto: Tanjug/AP Photo/Sakchai Lalit

Proceduralno glasanje o pokretanju rezolucije o ratnim ovlašćenjima koju je podneo demokratski senator iz Kalifornije Adam Šif završilo se danas neuspehom predlagača, rezultatom 47 "za" 50 "protiv", prenosi CBC.

Da je ova mera bila usvojena ona bi primorala predsednika SAD da povuče američke snage iz sukoba sa Iranom.

Rezolucija o ratnim ovlašćenjima iz 1973. godine propisuje da američki predsednik mora da povuče vojsku SAD iz svakog oružanog sukona nakon 60 dana u slučaju da Kongres nije odobrio rat.

Rok od 60 dana počinje kada predsednik pošalje formalno obaveštenje Kongresu, a Tramp je 2. marta, pismom obavestio američke zakonodavce o neprijateljstvima sa Iranom što znači da rok od 60 dana ističe u petak, 1. maja.

Predsednik SAD može da produži taj rok za još 30 dana kako bi omogućio povlačenje trupa, navodi CBC.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

