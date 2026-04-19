Mančester junajted sprema letnju "bombu": Najbolji italijanski fudbaler stiže na Old Traford

Jedan od najboljih italijanskih fudbalera, Sandro Tonali, na leto će biti tražena "roba", a kao glavni kandidat za njegovo dovođenje jeste Mančester junajted.

Foto: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Naime, informacije je izneo poznati transfer insajder Mateo Moreto, gostujući na kanalu Fabricija Romana.

U trku za njegov potpis već su se uključila oba mančesterska giganta – Mančester junajted i Mančester siti. U ovom trenutku, "crveni đavoli" imaju malu prednost.

Đavoli su spremni da plate 100 miliona evra kako bi doveo sjajnog vezistu.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“