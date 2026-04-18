Srbin u centru skandala u Saudijskoj Arabiji: Golman "orlova" se sukobio sa navijačima nakon ispadanja iz Lige šampiona (VIDEO)
Golman Itihada, Predrag Rajković, našao se u centru skandala u Saudijskoj Arabiji.
Srpski golman našao se u centru incidenta kada je, prilikom odlaska ka svlačionici, ušao u verbalni sukob sa navijačima. Tom prilikom napravio je i neprimeren gest, što bi moglo da dovede do disciplinskih posledica od strane kluba ili Azijske fudbalske konfederacije.
Na društvenoj mreži „X“ pojavio se snimak koji prikazuje tenzije između navijača i Rajkovića. Prema snimku, došlo je do međusobne razmene provokacija, posle čega su reagovali članovi stručnog i upravnog štaba kako bi sprečili dalju eskalaciju.
U pojedinim momentima, navijači su bacali predmete ka golmanu, koji je uzvratio, što je izazvalo dodatni talas nezadovoljstva i osuda.
Preporučujemo
Novak Đoković u novoj ulozi! Teniser dobio priliku kakva se retko dobija
18. 04. 2026. u 11:02
Teniski skandal godine! Šampionki Vimbldona preti četvorogodišnja suspenzija
18. 04. 2026. u 09:28
Izdaja veka! Fudbaler crveno-belih prelazi u redove omraženog rivala!
18. 04. 2026. u 12:30
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!
Raspored je bio takav - večiti derbi za kraj ligaškog dela regionalnog šampionata u košarci, ali... To što je raspored govorio "Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u nedelju uveče" nije se svidelo Zvezdi. Uopšte.
18. 04. 2026. u 20:05
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
