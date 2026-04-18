Srbin u centru skandala u Saudijskoj Arabiji: Golman "orlova" se sukobio sa navijačima nakon ispadanja iz Lige šampiona (VIDEO)

Golman Itihada, Predrag Rajković, našao se u centru skandala u Saudijskoj Arabiji.

Foto: Graham Hunt / AFP / Profimedia

Srpski golman našao se u centru incidenta kada je, prilikom odlaska ka svlačionici, ušao u verbalni sukob sa navijačima. Tom prilikom napravio je i neprimeren gest, što bi moglo da dovede do disciplinskih posledica od strane kluba ili Azijske fudbalske konfederacije.

Na društvenoj mreži „X“ pojavio se snimak koji prikazuje tenzije između navijača i Rajkovića. Prema snimku, došlo je do međusobne razmene provokacija, posle čega su reagovali članovi stručnog i upravnog štaba kako bi sprečili dalju eskalaciju.

U pojedinim momentima, navijači su bacali predmete ka golmanu, koji je uzvratio, što je izazvalo dodatni talas nezadovoljstva i osuda.

حركة غير إخلاقية من رايكوفيتش تجاه جماهير الاتحاد



pic.twitter.com/T6UyNYESod — نواف الاسيوي 🇸🇦 (@football_li5) April 17, 2026