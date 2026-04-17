Fudbal

Veliki posao za tim sa Stamford Bridža: Čelsi produžio ugovor sa ključnim fudbalerom

Filip Milošević

17. 04. 2026. u 16:50

Fudbaler Čelsija Moises Kajsedo potpisao je danas novi dugoročni ugovor, saopštio je londonski klub.

Велики посао за тим са Стамфорд Бриџа: Челси продужио уговор са кључним фудбалером

Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Čelsi sa oduševljenjem objavljuje da je Kajsedo potpisao novi ugovor koji će važiti do juna 2033. godine", navodi se u klupskoj objavi.

Ekvadorski 24-godišnji vezista je u Čelsi stigao 2023. godine iz Brajtona za 100 miliona funti. Odigrao je 140 utakmica za "plavce" u svim takmičenjima u kojima je dao osam golova. Sa Čelsijem je osvojio titulu svetskog klupskog prvaka i Ligu konferencija. 

"Srećan sam zbog produžetka ugovora. Verujem u klub i tim i siguran sam da idemo u pravom smeru", rekao je Kajsedo za klupski sajt posle potpisivanja ugovora. 

