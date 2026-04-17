Veliki posao za tim sa Stamford Bridža: Čelsi produžio ugovor sa ključnim fudbalerom
Fudbaler Čelsija Moises Kajsedo potpisao je danas novi dugoročni ugovor, saopštio je londonski klub.
"Čelsi sa oduševljenjem objavljuje da je Kajsedo potpisao novi ugovor koji će važiti do juna 2033. godine", navodi se u klupskoj objavi.
Ekvadorski 24-godišnji vezista je u Čelsi stigao 2023. godine iz Brajtona za 100 miliona funti. Odigrao je 140 utakmica za "plavce" u svim takmičenjima u kojima je dao osam golova. Sa Čelsijem je osvojio titulu svetskog klupskog prvaka i Ligu konferencija.
"Srećan sam zbog produžetka ugovora. Verujem u klub i tim i siguran sam da idemo u pravom smeru", rekao je Kajsedo za klupski sajt posle potpisivanja ugovora.
Besplatno na Zvezdu: Evo ko će moći da uđe za "džabe" na stadion protiv Vojvodine
17. 04. 2026. u 15:35
Zvezda ostala bez 13.000.000 evra! Crveno-beli žale zbog ovoga!
17. 04. 2026. u 11:26
Kakva zver na "Marakani"! Crvena zvezda krade novog Romea Lukakua
17. 04. 2026. u 11:18
Neverica na Marakani! Ovome se u Zvezdi nisu nadali!
17. 04. 2026. u 11:02
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!
Raspored je bio takav - večiti derbi za kraj ligaškog dela regionalnog šampionata u košarci, ali... To što je raspored govorio "Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u nedelju uveče" nije se svidelo Zvezdi. Uopšte.
18. 04. 2026. u 20:05
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
