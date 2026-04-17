Veliki posao za tim sa Stamford Bridža: Čelsi produžio ugovor sa ključnim fudbalerom

Fudbaler Čelsija Moises Kajsedo potpisao je danas novi dugoročni ugovor, saopštio je londonski klub.

"Čelsi sa oduševljenjem objavljuje da je Kajsedo potpisao novi ugovor koji će važiti do juna 2033. godine", navodi se u klupskoj objavi.

Ekvadorski 24-godišnji vezista je u Čelsi stigao 2023. godine iz Brajtona za 100 miliona funti. Odigrao je 140 utakmica za "plavce" u svim takmičenjima u kojima je dao osam golova. Sa Čelsijem je osvojio titulu svetskog klupskog prvaka i Ligu konferencija.

"Srećan sam zbog produžetka ugovora. Verujem u klub i tim i siguran sam da idemo u pravom smeru", rekao je Kajsedo za klupski sajt posle potpisivanja ugovora.

