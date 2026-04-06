CELA HRVATSKA BRUJI O SRBINU! Posle Dušana totalni jad i beda u Splitu
RASPADOM Jugoslavije Dinamo je preuzeo totalnu prevlast u Hrvatskoj.
Hajduk je postao drugi klub, a nekada i treći, četvrti, peti... U Splitu "nogomet" nije najvažnija stvar. Treneri se ređaju na traci, a trofeji, zadovoljili bi se po nekim osvojenim Kupom Hrvatske. I baš zbog toga se "Večernji list" setio Srbina Dušana Nenkovića, poslednjeg dugovečnog trenera na Poljudu, koji je ostavio dubok trag.
Tekst "Večernjeg lista" prenosimo u celosti:
- Prema rečima predsednika Hajduka Ivana Bilića, Urugvajac Gonzalo Garsija (42) trebalo bi da nastavi da vodi Bele i sledeće sezone, što je i dalje podvig za trenera Hajduka koji nije osvojio trofej. Zašto podvig? Zato što je prošlo 12 godina od poslednjeg takvog trenerskog poduhvata u Hajduku: Igor Tudor je celu sezonu 2013/2014 proveo na klupi Hajduka – nakon što je u prethodnoj sezoni osvojio Kup Hrvatske, ali je završio tek četvrti u HNL-u – a zatim je dobio poverenje Uprave da vodi Bele i sledeće sezone. Sam se povukao tek u februaru 2015. Još dva trenera Hajduka su završila po jednu punu sezonu, ali im nije povereno da nastave svoj posao: Damir Burić 2016. i Đenaro Gatuzo 2025 - piše autor teskta i nastavlja:
- Nakon objave da će Garsija nastaviti sa Splićanima sledeće sezone, tražili smo informacije - ko je bio najduže trener Hajduka posle Drugog svetskog rata? Naša pretraga nas je odvela sve do sredine 60-ih. Jedno trenersko ime često ostaje u senci Hajdukovih velikana poput Luštice, Ivića i Zebeca, a njegova uloga je bila ključna u jednom od najmračnijih perioda splitskog kluba. Srbin Dušan Nenković, tihi gospodin iz Kragujevca, stigao je na klupu Hajduka 1965. godine, iz Radničkog iz Niša, u vreme kada je klub bio na kolenima. Sezonu ranije, Hajduk je bio u agoniji, obezbedivši svoj ostanak u prvoj ligi tek na dramatičnom kraju sezone, a Uprava, predvođena predsednikom Josipom Grubelićem i sekretarom Markom Vuškovićem, napravila je očajnički, ali na kraju briljantan potez - doveli su trenera koji je činio čuda sa Radničkim iz Niša, sa jednim zadatkom: da uspostavi red i spase ono što se spasiti može.
Nastavlja hrvatski novinar da hvali mirno i tihog Srbina...
- Nenković je bio predvodnik svega što je nedostajalo u Hajduku u to vreme; insistirao je na gvozdenoj disciplini, profesionalizmu i modernim metodama treninga, prekidajući dotadašnju praksu improvizacije i oslanjanja na čisti talenat. Međutim, nije bio samo strogi strateg, već i izuzetan edukator i vizionar. Prepoznao je potencijal tamo gde ga drugi nisu videli. Njegov najpoznatiji potez, koji je promenio istoriju kluba, bio je transfer Dragana Holcera; talentovanog mladića koji je stigao iz Niša kao krilni igrač, Nenković je postavio na poziciju štopera. Ostalo je istorija - Holcer je postao jedan od najboljih defanzivaca na svetu i legendarni kapiten Hajduka na toj poziciji. Koliko je Nenković bio veliki čovek, svedoče Holcerove reči - nazivao ga je svojim „drugim ocem“, ističući njegovu ljudsku toplinu i podršku. Kruna Nenkovićevog rada došla je 24. maja 1967. godine. Posle dvanaest godina suše, od poslednje šampionske titule 1955. godine, i tri izgubljena finala Kupa (1953. i 1955. od BSK-a, 1963. od Dinama), Hajduk je konačno dobio priliku da prekine crni niz. U istorijskom finalu Kupa maršala Tita, na prepunom Starom placu, pala je moćna ekipa iz Sarajeva. Golovima Miroslava Ferića i Zlatomira Obradova, Hajduk je slavio sa 2:1 i prvi put u svojoj istoriji podigao pehar namenjen pobedniku Kupa Jugoslavije. Bio je to trofej koji je vratio veru i ponos „belima“, a Nenković je postao heroj grada. Osvajanje Kupa je Hajduku obezbedilo i prvi nastup u Kupu pobednika kupova, gde ih je žreb spojio sa engleskim gigantom Totenhemom.
I ne samo to...
- Nenković je napustio Split 1969. godine, a njegov trag je bio neizbrisiv. Splićani ga pamte kao trenera koji je doneo prvi trofej posle duge patnje, ali i kao čoveka koji je savršeno razumeo i poštovao dalmatinski mentalitet. Nenković je stabilizovao klub, odabrao igrače poput Mušovića, Ristića i Obradova i postavio temelje tima koji će, pod vođstvom Slavka Luštice, osvojiti prvenstvo 1971. godine i započeti eru „zlatnih sedamdesetih“. Nenkovićeva poslednja sezona, 1968/1969, završena je šestim mestom u ligi i još jednim finalom Kupa, ovog puta porazom od Dinama. Nakon odlaska iz Hajduka, nastavio je niz uspeha. Sa Radničkim Niš je stigao do polufinala Kupa UEFA 1982. u svom trećem mandatu, a vodio je i francuski Brest i druge klubove. Dušan Nenković je preminuo 2007. godine, ali njegovo nasleđe u Hajduku živi i danas. Ostaće u istoriji kluba ne samo kao osvajač prvog Kupa, već i kao arhitekta koji je na ruševinama izgradio temelje jedne od najslavnijih generacija, tihi vizionar koji je vratio Hajduk na pobedničke staze kada mu je to bilo najpotrebnije - zaključuje se u tekstu Večernjeg lista.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
ŠTA JE OVAJ ČOVEK RADIO!? Oglasio se Domeniko Mesina nakon sramnog suđenja u Subotici
06. 04. 2026. u 11:31
TRAGEDIJA! Bivši NBA košarkaš pronađen mrtav, igrao i za Makabi
06. 04. 2026. u 11:21
SVE JE SPREMNO! Startuje 39. Beogradski maraton
06. 04. 2026. u 11:10
INTER BEŽI, A ONI SE BORE: Napoli i Milan jure zaostatak za vodećim "neroazurima"
SAMO bod razdvaja Napoli i Milan pred njihov obračun ovog ponedeljka na "Dijego Armando Maradoni". Oba tima još gaje nadu za Skudeto, ali poraz bi im gotovo sigurno zatvorio vrata titule, pogotovo nakon sinoćeg trijumfa Intera nad Romom.
06. 04. 2026. u 09:30
CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.
04. 04. 2026. u 18:06
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
