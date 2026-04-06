GORI INSTAGRAM! Srpska pevačica pokazala trudnički stomak, otac poznati fudbaler iz Afrike

NEKA je sa srećom!

Pevačica Teodora Tara Stojanović, poznata po učešću u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezdice", očekuje drugo dete sa svojim izabranikom, bivšim fudbalerom Crvene zvezde Ričardom Odadom.

Ona je ponosno pokazala sliku trudničkog stomaka. Učinila je to, ni manje ni više nego na stadionu, jasno pokazujući koliko uživa u drugom stanju.

Odada je za prvi tim Crvene zvezde odigrao dve utakmice. Bio je i član filijale crveno-belih Grafičara, a u Srbiji je još igrao za Metalac i OFK Beograd. Trenutno je član rumunske ekipe UTA Arad.

Pre Ričarda, Tara je bila u višegodišnjoj vezi sa Dejvidom Ojonom iz Kenije, koji se bavi košarkom i muzikom. Tokom tog perioda, pevačica koju smo upoznali svojevremeno u "Pinkovim zvezdicama" donela je odluku da više ne izlaže svoj privatni život na društvenim mrežama. Kako sada vidimo - ipak se predomislila.

