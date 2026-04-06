GORI INSTAGRAM! Srpska pevačica pokazala trudnički stomak, otac poznati fudbaler iz Afrike
NEKA je sa srećom!
Pevačica Teodora Tara Stojanović, poznata po učešću u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezdice", očekuje drugo dete sa svojim izabranikom, bivšim fudbalerom Crvene zvezde Ričardom Odadom.
Ona je ponosno pokazala sliku trudničkog stomaka. Učinila je to, ni manje ni više nego na stadionu, jasno pokazujući koliko uživa u drugom stanju.
Odada je za prvi tim Crvene zvezde odigrao dve utakmice. Bio je i član filijale crveno-belih Grafičara, a u Srbiji je još igrao za Metalac i OFK Beograd. Trenutno je član rumunske ekipe UTA Arad.
Pre Ričarda, Tara je bila u višegodišnjoj vezi sa Dejvidom Ojonom iz Kenije, koji se bavi košarkom i muzikom. Tokom tog perioda, pevačica koju smo upoznali svojevremeno u "Pinkovim zvezdicama" donela je odluku da više ne izlaže svoj privatni život na društvenim mrežama. Kako sada vidimo - ipak se predomislila.
SKANDAL TRESE TENISKI SVET! Karlos Alkaraz nije mogao više da ćuti: "Ovo je previše"
06. 04. 2026. u 06:48
OGLASIO SE ŽELjKO OBRADOVIĆ! Evo kada pada odluka o nastavku karijere
06. 04. 2026. u 06:29
OVO SE NIJE DESILO OD 1978. GODINE! Srpkinja postala šampionka Amerike
06. 04. 2026. u 06:06
Zvezda "Elite" uslikana sa Mbapeom! Potvrđena veza (FOTO)
05. 04. 2026. u 22:54
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili sledeće predloge.
06. 04. 2026. u 06:50
CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.
04. 04. 2026. u 18:06
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
