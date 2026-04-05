STANKOVIĆ POSLE MEČA SA RADNIKOM: Imali smo probleme, ali zadovoljan sam pobedom!

TRENER Crvene zvezde, Dejan Stanković oglasio se posle pobede Crvene zvezde nad Radnikom u Surdulici sa 2:1 u 29. kolu Superlige Srbije.

Crveno-beli su beli slavili posle preokreta, a strateg šampiona naše zemlje zadovoljan je zbog trijumfa.

- Najavljivali smo da će biti teško, duga reprezentativna pauza. Teren je u lošem stanju, iako je veštak. To me je iznenadilo. Imali smo probleme u svakom delu terena. To je tako posle pauze, zadovoljan sam sa tri boda. Da imam šta da im kažem, imam. Uvek može bolje, a može i gore. U narednim mečevima ne treba da bude toliko nervoze. Imamo o čemu da pričamo, ali sam zadovoljan pobedom. Nekad te i protivnik stavi u problem - rekao je Stanković.

Priliku da debituje za Zvezdu dobio je mladi 18-godišnji Vasilije Subotić.

- Dobio je karton posle tri minuta, to me je uplašilo, ali jesam zadovoljan. Znamo šta može, a šta ne može da donese. Možda je mogao i neke bolje odluke da donese u završnoj trećini, ali ovo je njegova prva utakmica - zaključio je trener crveno-belih.

Podsetimo, Crvena zvezda je prva na tabeli sa 72 boda, a u poslednjem meču osnovnog dela dočekuje Spartak.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“