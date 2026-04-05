STANKOVIĆ POSLE MEČA SA RADNIKOM: Imali smo probleme, ali zadovoljan sam pobedom!
TRENER Crvene zvezde, Dejan Stanković oglasio se posle pobede Crvene zvezde nad Radnikom u Surdulici sa 2:1 u 29. kolu Superlige Srbije.
Crveno-beli su beli slavili posle preokreta, a strateg šampiona naše zemlje zadovoljan je zbog trijumfa.
- Najavljivali smo da će biti teško, duga reprezentativna pauza. Teren je u lošem stanju, iako je veštak. To me je iznenadilo. Imali smo probleme u svakom delu terena. To je tako posle pauze, zadovoljan sam sa tri boda. Da imam šta da im kažem, imam. Uvek može bolje, a može i gore. U narednim mečevima ne treba da bude toliko nervoze. Imamo o čemu da pričamo, ali sam zadovoljan pobedom. Nekad te i protivnik stavi u problem - rekao je Stanković.
Priliku da debituje za Zvezdu dobio je mladi 18-godišnji Vasilije Subotić.
- Dobio je karton posle tri minuta, to me je uplašilo, ali jesam zadovoljan. Znamo šta može, a šta ne može da donese. Možda je mogao i neke bolje odluke da donese u završnoj trećini, ali ovo je njegova prva utakmica - zaključio je trener crveno-belih.
Podsetimo, Crvena zvezda je prva na tabeli sa 72 boda, a u poslednjem meču osnovnog dela dočekuje Spartak.
KATAI NA GOL OD DžAJIĆA! Presmešni autogol razbesneo šampiona, Zvezda promovisala novog debitanta! (VIDEO)
05. 04. 2026. u 18:53 >> 16:23
PARTIZAN NE UME SA IGRAČEM VIŠE: Novi kiks crno-belih u Superligi, Čukarički uzeo bod u Humskoj (FOTO)
05. 04. 2026. u 21:01 >> 21:12
HRVATI OPET ZGROZILI SVET: Evo šta su sad uradili navijači u Hrvatskoj (FOTO)
04. 04. 2026. u 19:40
VEMBANjAMA GLEDA I NE VERUJE! MVP partija Nikole Jokića u pobedi Denvera nad Sparsima!
05. 04. 2026. u 00:04
PARTIZAN TO NIJE ZAOBORAVIO GRADSKOM RIVALU: Crno-beli žele da osvete Brđanima za ono što se desilo u prvom delu sezone
DERBI 29. kola Superlige stadiona biće odigran na "Stadionu Partizana" gde će crno-beli od 19 časova ugostiti gradskog rivala, ekipu Čukaričkog.
05. 04. 2026. u 07:00
CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.
04. 04. 2026. u 18:06
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
