OTKUD SAD ON? Neočekivani putnik u Zvezdinom avionu za Malme

21. 01. 2026. u 13:50

Crvena zvezda bi u četvrtak mogla da obezbedi proleće u Evropi.

FOTO: TANjUG / Sava Radovanović

Šampion Srbije sutra od 18.45 igra ključni meč protiv Malmea, ekipe koja nema rezultatatski imperativ. A Zvezda će u avionu za put u Švedsku pored standardne postave imati i jednog specijalnog gosta.

Među putnicima za Malme, po pozivu šefa stručnog štaba Dejana Stankovića, naći će se košarkaški trener Dejan Radonjić, piše "Sport klub".

Nema sumnje da će navijači Crvene zvezde obradovati da u Malmeu vide najtrofejnijeg trenera u istoriji kluba, kao i da će ga pozdraviti tokom meča.

Stankovića i Radonjića veže dugogodišnje prijateljstvo još, a neretko se bivši as Intera oduševljavao radu crnogorskog stručnjaka. 

