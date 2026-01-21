OTKUD SAD ON? Neočekivani putnik u Zvezdinom avionu za Malme

Crvena zvezda bi u četvrtak mogla da obezbedi proleće u Evropi.

FOTO: TANjUG / Sava Radovanović

Šampion Srbije sutra od 18.45 igra ključni meč protiv Malmea, ekipe koja nema rezultatatski imperativ. A Zvezda će u avionu za put u Švedsku pored standardne postave imati i jednog specijalnog gosta.

Među putnicima za Malme, po pozivu šefa stručnog štaba Dejana Stankovića, naći će se košarkaški trener Dejan Radonjić, piše "Sport klub".

Foto: Printskrin/Twitter/@crvenazvezdafk

Nema sumnje da će navijači Crvene zvezde obradovati da u Malmeu vide najtrofejnijeg trenera u istoriji kluba, kao i da će ga pozdraviti tokom meča.

Stankovića i Radonjića veže dugogodišnje prijateljstvo još, a neretko se bivši as Intera oduševljavao radu crnogorskog stručnjaka.

