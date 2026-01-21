KRISTIJANO RONALDO U STRAHU ZA ŽIVOT! Zapaljena njegova čuvena statua uz zastrašujuću poruku (VIDEO)

Najnovije vesti iz fudbala su uznemirile Kristijana Ronalda.

Screenshot

Kako i ne bi, kada je u njegovom rodnom Portugalu, u Madeiri, nepoznati počinilac zapalio čuvenu Ronaldovu statuu.

I, nije to uradio bez reči.

Dok je statuta postajala velika buktinja, on je poručio:

- Ovo je poslednje upozorenje od Boga!

Na šta se tačno odnosilo, ostaje pitanje, a lokalna policija je već počela potragu za počiniocem.

Evo i video snimka paljenja Ronaldove statue:

Instagram user 'zaino.tcc.filipe' filmed himself setting fire to Cristiano Ronaldo's statue outside the CR7 Museum in Funchal.



Madeira's PSP (Public Security Police) says it is "trying to identify the perpetrator of the crime of damage." pic.twitter.com/qUt70chEqq — NassrXtra (@NassrXtra1) January 21, 2026

