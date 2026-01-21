Fudbal

KRISTIJANO RONALDO U STRAHU ZA ŽIVOT! Zapaljena njegova čuvena statua uz zastrašujuću poruku (VIDEO)

21. 01. 2026. u 12:32

Najnovije vesti iz fudbala su uznemirile Kristijana Ronalda.

КРИСТИЈАНО РОНАЛДО У СТРАХУ ЗА ЖИВОТ! Запаљена његова чувена статуа уз застрашујућу поруку (ВИДЕО)

Screenshot

Kako i ne bi, kada je u njegovom rodnom Portugalu, u Madeiri, nepoznati počinilac zapalio čuvenu Ronaldovu statuu.

I, nije to uradio bez reči.

Dok je statuta postajala velika buktinja, on je poručio:

- Ovo je poslednje upozorenje od Boga!

Na šta se tačno odnosilo, ostaje pitanje, a lokalna policija je već počela potragu za počiniocem.

Evo i video snimka paljenja Ronaldove statue:

