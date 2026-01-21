KRISTIJANO RONALDO U STRAHU ZA ŽIVOT! Zapaljena njegova čuvena statua uz zastrašujuću poruku (VIDEO)
Najnovije vesti iz fudbala su uznemirile Kristijana Ronalda.
Kako i ne bi, kada je u njegovom rodnom Portugalu, u Madeiri, nepoznati počinilac zapalio čuvenu Ronaldovu statuu.
I, nije to uradio bez reči.
Dok je statuta postajala velika buktinja, on je poručio:
- Ovo je poslednje upozorenje od Boga!
Na šta se tačno odnosilo, ostaje pitanje, a lokalna policija je već počela potragu za počiniocem.
Evo i video snimka paljenja Ronaldove statue:
