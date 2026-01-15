STIŽE ZAMENA ZA JOVANA MILOŠEVIĆA: Partizan pronašao napadača u Nemačkoj

FUDBALSKI klub Partizan pronašao je zamenu za Jovana Miloševića i to u Nemačkoj.

U Humsku bi, trebalo da stigne nekadašnji nemački mladi reprezentativac Sebastijan Poltrer, prenosi "Sportski žurnal".

Nemac je juče raskinuo ugovor sa Ajntrahtom iz Braunšvajga.

Isti izvor navodi da bi nekadašnji član Majnca, Volfsburga, Union Berlina, Šalkea i mnogih drugih klubova, u petak trebalo da stigne u prestonicu Srbije kako bi finalizirao dogovor sa čelnicima Partizana.

Polter je nekada važio za jednog od perspektivnijih nemačkih napadača, a tokom boravka u Volfsburgu nosio je dres omladinske i mlade reprezentacije Nemačke. Najzapaženije partije pružao je u Union Berlinu, gde je od 2016. do 2020. godine postigao 32 pogotka na 75 zvaničnih utakmica.

Poslednji nastup u Bundesligi zabeležio je u sezoni 2023/24, kada je branio boje Darmštata, ali na devet ligaških mečeva nije uspeo da se upiše u listu strelaca.

U Braunšvajg je stigao tokom leta 2024. godine iz Šalkea, bez obeštećenja.

