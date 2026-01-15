STIŽE ZAMENA ZA JOVANA MILOŠEVIĆA: Partizan pronašao napadača u Nemačkoj
FUDBALSKI klub Partizan pronašao je zamenu za Jovana Miloševića i to u Nemačkoj.
U Humsku bi, trebalo da stigne nekadašnji nemački mladi reprezentativac Sebastijan Poltrer, prenosi "Sportski žurnal".
Nemac je juče raskinuo ugovor sa Ajntrahtom iz Braunšvajga.
Isti izvor navodi da bi nekadašnji član Majnca, Volfsburga, Union Berlina, Šalkea i mnogih drugih klubova, u petak trebalo da stigne u prestonicu Srbije kako bi finalizirao dogovor sa čelnicima Partizana.
Polter je nekada važio za jednog od perspektivnijih nemačkih napadača, a tokom boravka u Volfsburgu nosio je dres omladinske i mlade reprezentacije Nemačke. Najzapaženije partije pružao je u Union Berlinu, gde je od 2016. do 2020. godine postigao 32 pogotka na 75 zvaničnih utakmica.
Poslednji nastup u Bundesligi zabeležio je u sezoni 2023/24, kada je branio boje Darmštata, ali na devet ligaških mečeva nije uspeo da se upiše u listu strelaca.
U Braunšvajg je stigao tokom leta 2024. godine iz Šalkea, bez obeštećenja.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
AUSTRALIJAN OPEN 2026: Pakao za Srbe, saznali protivnike, čeka ih težak posao...
15. 01. 2026. u 08:04 >> 08:26
JOKIĆ GLEDAO DENVEROVO ČUDO: Neverovatno šta Denver radi bez Nikole...
15. 01. 2026. u 08:15
BRUKA KAKVU PARTIZAN SKORO NIJE DOŽIVEO: Crno-beli ne pamte ovakvo rasulo
15. 01. 2026. u 09:10
ĐOKOVIĆ DOBRO POČEO U AUSTRALIJI: Kao od šale dobio Frencisa Tijafoa
15. 01. 2026. u 09:51
POVRATAK NA VRH ILI JOŠ JEDAN NEPRIJATAN UDARAC? PSŽ traži reakciju protiv neugodnih doga na "Parku prinčeva“
Pariz sen Žermen će u petak uveče imati priliku da se bar privremeno vrati na prvo mesto Lige 1, ali zadatak nije ni malo jednostavan jer u prestonicu stiže uvek opasni Lil.
16. 01. 2026. u 07:30
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića
Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.
15. 01. 2026. u 20:15
GDE JE DANAS ČEDINA BIVŠA ŽENA? Jelena uživa u Americi - sa novim dečkom
JELENA i Čeda su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.
16. 01. 2026. u 09:52
Komentari (0)