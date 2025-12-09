VAŽNA POBEDA GRČKOG VELIKANA: Olimpijakos slavio u Ligi šampiona, nada za nokaut fazu i dalje postoji
FUDBALERI Olimpijakosa zabeležili su prvu pobedu u Ligi šampiona ove sezone, pošto su kao gosti savladali Kairat sa 1:0.
Odlučujući trenutak utakmice dogodio se u 73. minutu kad je Želson Martins na asistenciju Mahdija Taremija pogodio i ispostavilo se doneo trijumf crveno-belima iz Pireja.
Ova pobeda je veoma važna za grčkog velikana koji je zadržao kakve takve šanse da se domogne nokaut faze najletnijeg evropskog takmičenja.
Izabranici Hozea Luisa Medilibara su potvrdili da su u odličnoj formi, jer im je ovo bio šesti trijimf na poslednjih sedam mečeva. Poraženi su jedino kod kuće od Real Madrida (3:4).
Olimpijakos je trenutno na 26. poziciji sa pet bodova i u narednoj rundi koja je na programu 20. januara dočekuje Bajer Leverkuzen. Kairat je ostao na jednom bodu i zauzima pretposlednje 35. mestu.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
KAKAV OBRT! Stigle sjajne vesti za Crvenu zvezdu pred meč sa Šturmom
09. 12. 2025. u 11:33
JOVAN MILOŠEVIĆ PRESEKAO! Napadač Partizana zatražio hitan transfer
09. 12. 2025. u 13:55
OGLASIO SE PREDRAG MIJATOVIĆ! Evo šta je rekao o skandalu koji potresa fudbalski svet
09. 12. 2025. u 11:40
KO BI SE OVOME NADAO: Klub koji sa klupe predvodi dželat Srbije i Crne Gore na pragu je ulaska u drugu fazu Lige šampiona!
Karabag, ciljajući da prekine seriju od pet utakmica bez pobede protiv holandskih timova u Evropi, dočekuje Ajaks na "Republičkom stadionu Tofik Bahramov" u okviru šestog kola Lige šampiona.
10. 12. 2025. u 07:40
HRVATSKA U ŠOKU: Evo šta su "grobari" iz Beograda uradili Bed blu bojsima, navijačima FK Dinamo Zagreb! (FOTO)
Dok Hrvatska još priča o tamošnjem derbiju, u kome su se sastali Dinamo Zagreb i Hajduk Split, kao nova tema tamošnjoj javnosti nametnula se - vest iz Srbije.
09. 12. 2025. u 20:50
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)