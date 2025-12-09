VAŽNA POBEDA GRČKOG VELIKANA: Olimpijakos slavio u Ligi šampiona, nada za nokaut fazu i dalje postoji

FUDBALERI Olimpijakosa zabeležili su prvu pobedu u Ligi šampiona ove sezone, pošto su kao gosti savladali Kairat sa 1:0.

FOTO: Tanjug/AP/Alikhan Sariyev

Odlučujući trenutak utakmice dogodio se u 73. minutu kad je Želson Martins na asistenciju Mahdija Taremija pogodio i ispostavilo se doneo trijumf crveno-belima iz Pireja.

Ova pobeda je veoma važna za grčkog velikana koji je zadržao kakve takve šanse da se domogne nokaut faze najletnijeg evropskog takmičenja.

Izabranici Hozea Luisa Medilibara su potvrdili da su u odličnoj formi, jer im je ovo bio šesti trijimf na poslednjih sedam mečeva. Poraženi su jedino kod kuće od Real Madrida (3:4).

Olimpijakos je trenutno na 26. poziciji sa pet bodova i u narednoj rundi koja je na programu 20. januara dočekuje Bajer Leverkuzen. Kairat je ostao na jednom bodu i zauzima pretposlednje 35. mestu.

