KAMERUN SE RASTAO SA BELGIJANCEM: Mark Bris nije više trener "neukrotivih lavova"

BELGIJSKI trener Mark Bris nije više selektor fudbalske reprezentacije Kameruna, a umesto njega dužnost će obavljati David Pago, saopšteno je večeras iz Fudbalskog saveza Kameruna.

Kako je naveo tamošnji fudbalski savez, određen je spisak fudbalera za predstojeći Afrički kup nacija, a na njemu nisu Andre Onana, Erik Maksim Čupo-Moting, Vinsent Abubakar, kao i povređeni Frank Angisa.

Fudbalski savez Kameruna je u julu saopštio da je Bris podneo ostavku, ali je Belgijanac ubrzo demantovao.

Kako su mediji ranije preneli, on je bio u sukobu sa predsednikom FS Kameruna Samjuelom Etoom, a razlog je to što je belgijski trener prošle godine potpisao ugovor sa Ministarstvom sporta, a na sa Savezom.

Afrički kup nacija će se održati od 21. decembra do 18. januara 2026. godina u Maroku, a Kamerun se nalazi u grupi F sa Obalom Slonovače, Gabonom i Mozambikom.

Kamerun nije izborio plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine.

