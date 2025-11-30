"TAJ KLINAC IMA NEŠTO POSEBNO!" Trener CSKA Moskve o bivšem igraču Partizana
Trener CSKA Moskve Fabio Selestini zadovoljan je igrom biveg igrača Partizana Matije Popovića.
Realnost je da su naša dva napadača u lošoj formi, ali to je ono što trenutno imamo. Trude se, ali učinak im nije dobar. Dao sam šansu Matiji Popoviću, on je u seniorskom fudbalu odigrao ukupno 200 minuta. Može da igra levo, desno, iza napadača. Postoji nešto što ga sprečava da odmah bude starter, ali taj klinac ima nešto posebno. Veoma je opasan kad igra u poslednjih 30 metara terena, pogotovo ako je na adekvatnoj poziciji. Radi stvari koje niko od njega ne očekuje”, rekao je Čelestini.
Popvić je visok napadač, ali to mi ne smeta da se odlično kreće i da sam sebi stvara prilike za gol.
“Kad pogledate koliki je visok (193 centimetra), deluje vam da je spor I neokretan, ali nije tako. Taj kvalitet želimo da razvijemo kod njega I generalno smo zadovoljni njegovim radom I ponašanjem. Sa druge strane, sledeću utakmicu igramo protiv Krasnodara, oni nam neće dozvoliti da igramo kao protiv Orenburga. Razmisliću ko će biti napadač na tom meču”, jasan je švajcarski trener.
