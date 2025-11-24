HAOS U REAL MADRIDU! Evo šta je Vinisijus Žunior sada uradio, posle traženja da ga prodaju usred El klasika!

Fudbaler Reala Vinisijus Žunior izvinio se saigračima, klubu, predsedniku Florentinu Perezu i navijačima zbog svog ponašanja na meču 10. kola La Lige protiv Barselone, ali mira na "Santjago Bernabeuu" nema.

FOTO: Tanjug/AP

Fudbaleri Reala su krajem oktobra na svom terenu pobedili Barselonu rezultatom 2:1, a Vinisijus je burno reagovao zbog izmene u 72. minutu. Sada je otišao korak dalje.

Brazilski fudbaler se tada nije pozdravio sa članovima stručnog štaba i saigračima na klupi za rezerve, već je ljutito otišao u svlačionicu.



"Želim da se izvinim svim navijačima Reala zbog moje reakcije na zamenu u El klasiku. Kao što sam se već lično izvinio tokom današnjeg treninga, želim ponovo da se izvinim svojim saigračima, klubu i predsedniku", naveo je Vinisijus na društvenim mrežama posle tog incidenta.

Međutim, kako saznaje "Atletik", iz tri dobro obaveštena izvora u "kraljevskom klubu", Brazilac je u razgovoru sa predsednikom Reala Florentinom Perezom zatražio da ga prodaju i pre nego što mu 2027. godine ugovor istekne.

Kao razlog za odlazak navodi se njegov loš odnos sa trenerom, Ćabijem Alonsom.

Vinisijus je, izgleda, "sam sebi sada skočio u usta" jer je nedavno javno izvinjenje završio sledećim rečima:



"Ponekad me strast savlada, uvek želim da pobedim i pomognem svom timu. Moja takmičarska priroda proističe iz ljubavi koju osećam prema ovom klubu i svemu što on predstavlja. Obećavam da ću se boriti svake sekunde za dobrobit Reala, kao što sam to činio od prvog dana", dodao je fudbaler Reala.

Ako se ispostavi da je istina da je sada od predsednika kluba tražio da ga proda "pre vremena", izgleda da je prestao da se svake sekunde bori za dobrobit Reala. Ili, zapravo, odlazak nezadovoljnog igrača - i jeste za dobrobit ekipe...

