ISTORIJA FUDBALA! Lionel Mesi izjednačio svetski rekord po broju asistencija! (VIDEO)

Fudbaleri Intera iz Majamija plasirali su se u finale plej-ofa Istočne konferencije MLS-a nakon što su u gostima pobedili Sinsinati rezultatom 4:0, a na tom mestu ne samo da je zablistao Lionel Mesi, već i ušao u istoriju.

Kao što su vas "Novosti" već izvestile, Leo je u Sinsinatiju postigao gol i imao je tri asistencije, a time je ostvario istinski podvig.

On je došao do 404 asistencije u karijeri, i tako izjednačio svetski rekord koji je dosad samostalno držao legendarni Mađar Ferenc Puškaš.

U poslednjih sedam utakmica, argentinski as je zabeležio čak 20 učešća u pogocima (11 golova i devet asistencija), i to od 25 golova koje je Inter iz Majamija ostvario .

Podsetimo, Mesi je 19. minutu doveo ekipu u vođstvo od 1:0. Argentinski fudbaler je potom asistirao kod golova Matea Silvetija u 57. i Tadea Aljendea u 62. i 74. minutu.

Fudbaleri Intera će u finalu plej-ofa Istoka igrati protiv Njujork Sitija, koji je u gostima pobedio Filadelfiju 1:0. Jedini gol za Njujork Siti postigao je Maksimilijano Moralez u 27. minutu.

U finalu Zapadne konferencije plej-ofa igraće Vankuver i pobednik meča između San Dijega i Minesote.

Finala Konferencija su na programu 29. novembra, dok će finale MLS-a biti odigrano 6. decembra.

