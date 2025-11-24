KAKVI DIVLJACI! Ceo region bruji o haosu u Crnoj Gori tokom fudbalske utakmice (VIDEO)

Tuča na omladinskoj utakmici!

Foto Printskrin

Fudbalski susret Druge omladinske lige Crne Gore između Starog Aerodroma i Berana prekinut je u 71. minutu, nakon što je na terenu buknuo potpuni haos.

Prema izveštajima portala RTCG, jedan igrač Berana, nakon što je zamenjen, otišao je u svlačionicu da se presvuče, a nakon toga je otišao na tribine. Kada je došlo do nesuglasica između fudbalera, on je preskočio ogradu i udario igrača Starog Aerodroma koji je bio na nosilima, što je izazvalo masovnu tuču u kojoj su učestvovali i roditelji.

Meč je prekinut pri rezultatu 1:0 za Stari Aerodrom, a delegat je bio primoran da pozove policiju koja je intervenisala i privela sve učesnike incidenta.

Glavni sudija meča, Vasilije Ljumović pokazao je čak 10 crvenih kartona – šest igračima domaćina i četiri fudbalerima Berana.

Posle tuče, Fudbalski savez Crne Gore nije se oglasio, pa se očekuje dalji epilog i moguće kazne nakon skandaloznih scena na utakmici.

Ono što je takođe preneo isti portal, jeste informacija da meč nije obezbeđivala policija, već sekjuriti služba koja nije uspela da spreči incident.