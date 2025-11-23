HETAFE ČASTIO ATLETIKO MADRID: "Jorgandžije" uz pomoć protivnika do sva tri boda
Fudbaleri Atletiko madrida slavili su na gostovanju Hatefeu sa 1:0, a jedini gol je postigao fudbaler Hetafea, Domingos Duarte.
Nesrećni igrač Hetafea je pogodio sopstvenu mrežu u 82. minutu meča i tako doneo sva tri boda ekipi iz Madrida.
U narednom kolu Jorgandžije će na svom terenu igrati protiv Ovijeda, dok Hetafe na svom terenu čeka Elče.
