"DA IMAMO NIKOLU JOKIĆA..." Feđa Dudić na nesvakidašnjoj konferenciji spojio fudbal i košarku

MARIBOR u derbiju prvenstva Slovenije dočekuje Olimpiju, a Feđa Dudić imao je svoj šou pred susret.

Na opuštenoj konferenciji za medije ko bi na najbolji način mogao da sačuva Ivana Durdova, napadača Olimpije, a tom prilikom pomenuo je Nikolu Jokića.

- Stavićemo najvišeg igrača na njega pošto nemamo višeg od njega. Da imamo Jokića, stavili bismo ga da čuva Durdova, ali ga nemamo pa ćemo koristiti one igrače kojima raspolažemo. Dobro pitanje, radimo na tome jer znamo visinu svakog igrača - rekao je Dudić, a onda nastavio:

- Ako čuvam igrača koji je 20 centimetara viši od mene i kažem da nema šanse da mi da gol, onda mi neće ni dati. Dakle, za mene su odbrambena pitanja stvar odgovornosti i ničega više. Drugačije je sa ofanzivnim presretanjima - izjavio je trener Maribora.

