KO JE OVO MOGAO DA OČEKUJE? Ter Štegen nastavlja karijeru na neočekivanoj lokaciji

ŽELI Nemac po svaku cenu da se vrati na gol Nemačke, a svestan je da to neće moći statusom koji ima u Barseloni. Spas bi mogao da bude odlazak na pozajmicu u Tursku.

FOTO: A. Ilić

Nezadovoljan je nemački čuvar mreže minutažom, nezadovoljan je i Đoan Laporta koji bi ga se rado oslobodio s obzirom na velika primanja...

Bešiktaš je jedini konkretan, poslali su zvaničnu ponudu.

Turski mediji pišu da su u Istanbulu spremni da pokriju ostatak Ter Štegenove plate za ovu sezonu (koja iznosi oko 7.000.000 evra neto godišnje).

Svestan je Ter Štegen da u konkurenciji mlađeg i 25.000.000 evra letos plaćenog Đoana Garsije neće više biti prioritet kluba za poziciju golmana. Iako je doskorašnji čuvar mreže Espanjola već neko vreme odsutan zbog povrede, Flik je nastavio da veruje Vojćehu Šćešnom, čime mu se i zahvaljuje za odluku da prekine penziju i uskoči u pomoć prošle sezone kada je to bilo od velikog značaja za Barsu zbog povrede Ter Štegena.

Pitanje je i koliko je Bešiktaš adekvatna opcija za Ter Štegena s obzirom na to da ne igra na međunarodnoj sceni, a u turskom prvenstvu je daleko od šampionske trke.

