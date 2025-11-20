A POSLE TOTALNOG HAOSA U PRIŠTINI... Oglasio se otac Granita DŽake i otkrio šta se zapravo desilo

DOLAZAK Granita Džake u Prištinu izazvao je totalni haos!

Foto: Printskrin

Naime, kapiten reprezentacije Švajcarske nije naišao na dobrodošlicu u Prišitini tokom utakmice koju su igrali protiv lažne države Kosovo.

Džaka, koji vodi poreklo iz južne srpske pokrajine, zbog pojedinih komentara uoči meča našao se na udaru navijača.

Po završetku meča Džaka je ušao u žustar verbalni okršaj sa, ispostaviće se, vođom navijača Lulzimom Berišom.

🇽🇰🇨🇭 Granit Xhaka in a heated exchange with Dardanët leader Lul Berisha 😳👇 pic.twitter.com/5L3iDOPZ9t — Kosovo Football 🇽🇰 (@FootballKosovo) November 18, 2025

Džakin otac Radžip otkrio je detalje razgovora.

- Vođa navijača Lulzim Beriša nije imao verbalni obračun s Granitom. On je zapravo došao da se izvini zbog zvižduka koje je Granit dobio. Objasnio mu je da oni za to nisu odgovorni - rekao je Radžip Džaka.