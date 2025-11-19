OVO JE NJEGOVA GODINA! Hakimi dobio najveće priznanje afričkog fudbala

Marokanski fudbaler Ašraf Hakimi proglašen je večeras u Rabatu za najboljeg afričkog fudbalera u 2025. godini, u izboru Afričke fudbalske konfederacije.

FOTO: Tanjug/AP

Hakimi je bio strelac u finalu ovogodišnje Lige šampiona kada je Pari Sen Žermen prvi put postao prvak Evrope, pobedivši Inter rezultatom 5:0.

Pored Hakimija, u finalnom izboru za najboljeg fudbalera Afrike za 2025. godinu našli su se i Egipćanin Mohamed Salah i Nigerijac Viktor Osimen.

Nagradu za najboljeg golmana Afrike osvojio je Jasin Bunu iz Maroka.

