OVO JE NJEGOVA GODINA! Hakimi dobio najveće priznanje afričkog fudbala
Marokanski fudbaler Ašraf Hakimi proglašen je večeras u Rabatu za najboljeg afričkog fudbalera u 2025. godini, u izboru Afričke fudbalske konfederacije.
Hakimi je bio strelac u finalu ovogodišnje Lige šampiona kada je Pari Sen Žermen prvi put postao prvak Evrope, pobedivši Inter rezultatom 5:0.
Pored Hakimija, u finalnom izboru za najboljeg fudbalera Afrike za 2025. godinu našli su se i Egipćanin Mohamed Salah i Nigerijac Viktor Osimen.
Nagradu za najboljeg golmana Afrike osvojio je Jasin Bunu iz Maroka.
