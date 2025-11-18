SELEKTOR HRVATSKE U ČUDU POSLE MEČA U CRNOJ GORI: Zlatko Dalić ne može da veruje šta se desilo

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u ponedeljak su završene u evropskim grupama A, G i L, gde su otklonjene i poslednje dileme na temu "ko to s prvog mesta ide direktno na Mundijal, a ko sa druge pozicije u baraž?". Crna Gora i Hrvatska su odigrali takmičarski nebitan meč, ali izazvao je on mnogo, mnogo bure u javnosti. Sa pravom.

Foto: Profimedia

A nakon skandala u Podgorici, za koji su bili zaslužni navijači Hrvatske, (koji su pri povratku kući napadnuti), selektor "vatrenih" Zlatko Dalić priznao je da je ostao zatečen.

Nije pričao o skandalima, pa ni kako su crnogorski tifozi dobili šamar (izvinjavali se Hrvatima, pa usred Podgorice doživeli poniženje kakvo se ne pamti) već je pričao o onoj drugoj strani strani fudbala:

O žrebu za predstojeći Mundijal, žrebu na kome će Hrvati biti (tek) u drugom šeširu.

Evo kako je o tome izvestio hrvatski portal "24sata".

"Hrvatska fudbalaska reprezentacija će, ne dogodi li se svetsko čudo i Lihtenštajn u utorak u Liježu ne pobedi favorizovanu Belgiju, što bi je moglo ostaviti i bez direktnog plasmana na SP, završiti među drugim nosiocima na žrebu koji će se održati 5. decembra u Vašingtonu.

Nemačka je ovog leta porazom u Slovačkoj dala tanku nadu Hrvatskoj da se domogne mesta među devet najboljih selekcija po FIFA bodovanju, što je bio kriterijum za određivanje ko je nosilac (uz tri zemlje domaćina Mundijala), ali ispostavilo se kako su jedina dva izgubljena boda Vatrenih u remiju s Češkom bila skupa, pa bi ih mogao čekati teži žreb.

Selektor Zlatko Dalić nakon preokreta i u Crnoj Gori izrazio je nezadovoljstvo određivanjem statusa nosilaca, s obzirom na uspehe proteklih osam godina.

- Te šešire... nisam uopšte o njima razmišljao. Prvi, drugi, koji je... Da gledamo ono što je Hrvatska uradila na dva Svetska prvenstva, bila bi sad među prvih pet, a ne među prvih 15 ili 10. Ne znam kako su neke reprezentacije ispred nas, po kom kriterijumu, po kojim bodovima? A mi osvojili dve medalje na dva Svetska prvenstva. Ali dobro, to je takvo bodovanje. Mi to tako ne treba da gledamo niti da žalimo za tim. Nama je bio prvi i osnovni cilj da se plasiratimo na Svetsko prvenstvo, to smo učinili elegantno, lagano, s najboljim kvalifikacijama u istoriji i moramo biti srećni. I sad sledi sedam meseci priprema za Ameriku - rekao je Dalić", a prenosi pomenuti medij.

A u Podgorici...

Podsetimo, otpisana Crna Gora ugostila je Hrvatsku koja je već izborila plasman na Mundijal 2028 i šokirala je u uvodnih 17 minuta.

Tada su golove za Crnogorce dali Osmajić i Krstović, ali...

Penal koji je izveo Perišić pred kraj prvog poluvremena, te gol Jakića u 72. minutu spasili su Hrvate prvog poraza u ovom kvalifikacionom ciklusu, da bi Vlašić tri minuta pre kraja ozvaničio preokret i trijumf "vatrenih" od 2:3.

U istoj, grupi L, Češka je potvrdila drugo mesto deklasiravši nejaki Gibraltar sa 6:0, i to uz šest različitih strelaca.

Na kraju, tabela je glasila: Hrvatska 22, Češka 16, senzacionalna Farska Ostrva 12, Crna Gora 9 i Gibraltar bez bodova.

Evropske kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u fudbalu - rezultati mečeva u ponedeljak

Češka - Gibraltar 6:0 (5:0)

Nemačka - Slovačka 6:0 (4:0)

Malta - Poljska 2:3 (1:1)

Crna Gora - Hrvatska 2:3 (2:1)

Holandija - Litvanija 4:0 (1:0)

Severna Irska - Luksemburg 1:0 (1:0)

Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“