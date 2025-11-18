POSLE BRUKE U PODGORICI! Evo šta su hrvatski navijači doživeli pri povratku kući

CRNOGORCI uzvraćaju udarac!

FOTO: Tanjug/AP

Naime, kolona autobusa sa navijačima Hrvatske napadnuta je po povratku iz Podgorice, gde su Vatreni u ponedeljak uveče u poslednjem kolu kvalifikacija za plasman na Svetsko prvenstvo pobedili domaćina sa 3:2.

Oko 550 hrvatskih navijača je doputovalo u glavni grad Crne Gore i tokom utakmice na stadionu "Pod Goricom" skandirali su "Ubi Srbina" i "ko ne skače pravoslavac", a imali su i transparent uvredljive sadržine.

17.11.2025, After match Montenegro🇲🇪 - Croatia🇭🇷, in Montenegro, a column of Croatian fans was attacked with stones, when the Croats got out of the bus, the attackers fled into the forest, click for more here: https://t.co/y0f98rEfxu



🔗… pic.twitter.com/k8J1v2qAcB — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 18, 2025

Iz navijačkih krugova, prenosi "Gol.hr" stižu informacije da su nepoznati napadači kamenjem zasuli kolonu vozila, a kad su navijači izašli iz buseva, napadači su se razbežali kroz šumu.

Zasad nije poznato da li je neko povređen u napadu i da li je zabeležena kakva šteta, dodaje se.

Inače, "Gol.hr" prenosi i da je pre utakmice policija sprečila ulazak Delija i Grobara u Podgoricu. Hteli su, navodno, da pripreme sačekušu za hrvatske navijače.

