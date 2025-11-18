LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u ponedeljak su završene u evropskim grupama A, G i L, gde su otklonjene i poslednje dileme na temu "ko to s prvog mesta ide direktno na Mundijal, a ko sa druge pozicije u baraž?". Crna Gora i Hrvatska su odigrali takmičarski nebitan meč, ali izazvao je on mnogo, mnogo bure u javnosti. Sa pravom.

A nakon skandala u Podgorici, za koji su bili zaslužni navijači Hrvatske, (koji su pri povratku kući napadnuti), kapiten "vatrenih" Luka Modrić priznao je da je bio zatečen onim što se desilo na stadionu.

Nije pričao o skandalima, pa ni kako su crnogorski trifozi dobili šamar (izvinjavali se Hrvatima, pa usred Podgorice doživeli poniženje kakvo se ne pamti) već je pričao o lepšoj strani fudbala.

Evo kako su o tome izvestile "Vijesti":

"Aplaudirao mu je Liverpulov hram fudbala, njegovoj klasi i karijeri koja traje više od 20 godina naklonili su se navijači i na mnogim drugim stadionima širom sveta, a onda ga je 41. godini pozdravila i Podgorica.

Legenda Hrvatske i Real Madrida, a trenutno vezista Milana, najprije je aplauze sa tribina stadiona pod Goricom dobio na početku meča kada je krenuo ka klupi za rezervne igrače. Bio je pomalo iznenađen, a kada je shvatio da su upućeni njemu pozdravio je navijače Crne Gore.

- Nisam ni shvatio da je aplauz upućen meni. Naježio sam se, neverovatan osećaj - rekao je Luka.



Drugi aplauz i skandiranje njegovog imena stiglo je u finišu utakmice kada je kročio na teren.

- Doživeo sam to na dosta stadiona, uvek je lepo, ali kad te publika u susednoj državi ovako dočeka, to je još malo posebnije - opisao je osećaj Modrić, dodajući: - Publika nas je predivno primila. Zahvaljujem se od srca na tome. Neka i dalje tako podržavaju svoju ekipu", ističe pomenuti medij.

A na samom terenu...

Podsetimo, otpisana Crna Gora ugostila je Hrvatsku koja je već izborila plasman na Mundijal 2028 i šokirala je u uvodnih 17 minuta.

Tada su golove za Crnogorce dali Osmajić i Krstović, ali...

Penal koji je izveo Perišić pred kraj prvog poluvremena, te gol Jakića u 72. minutu spasili su Hrvate prvog poraza u ovom kvalifikacionom ciklusu, da bi Vlašić tri minuta pre kraja ozvaničio preokret i trijumf "vatrenih" od 2:3.

U istoj, grupi L, Češka je potvrdila drugo mesto deklasiravši nejaki Gibraltar sa 6:0, i to uz šest različitih strelaca.

Na kraju, tabela je glasila: Hrvatska 22, Češka 16, senzacionalna Farska Ostrva 12, Crna Gora 9 i Gibraltar bez bodova.

Evropske kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u fudbalu - rezultati mečeva u ponedeljak

Češka - Gibraltar 6:0 (5:0)

Nemačka - Slovačka 6:0 (4:0)

Malta - Poljska 2:3 (1:1)

Crna Gora - Hrvatska 2:3 (2:1)

Holandija - Litvanija 4:0 (1:0)

Severna Irska - Luksemburg 1:0 (1:0)

