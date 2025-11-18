Fudbal

ŠAMARČINA CRNOGORCIMA! Izvinjavali se Hrvatima, pa usred Podgorice doživeli poniženje kako se ne pamti

18. 11. 2025. u 09:04

NE stišava se bura iz Podgorice!

FOTO: M. Vukadinović

Crnogorcima su Hrvati ko rođenja braća, čast izuzecima, pa nisu svi reagovali posle skandaloznih scena i skandiranja Hrvata "Ubij Srbina" na stadionu "Pod Goricom" na utakmici dve reprezentacije u kvalifikacijama za Mundijal (3:2). To ih je na kraju skupo koštalo, jer su im se Hrvati u facu nasmejali.

Crnogorci su dobili brutalan odgovor nakon što su se izvinjavali zbog granatiranja Dubrovnika devedesetih. Navijači reprezentacije Hrvatske istakli su transparent na kome je  pisalo "Iz Dubrovnika čuju se vici, pušite nam ku*ac četnici, oprosta nema".

Ova poruka bila je odgovor na transparent navijača Crne Gore na stadionu "Maksimir", koji su istakli tokom meča koji je odigran u septembaru u Zagrebu. 

Oni su u jednom trenutku podigli transparent izvinjenje zbog crnogorskog granatiranja i opsade Dubrovnika u građanskom ratu u Jugoslaviji devedesetih:

"Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče", pisalo je na transparentu.

Još jedan šamar Crnogorcima usred njihove prestonice od braće Hrvata! Međutim, ni to navijačima Crne Gore nije bilo dovoljno pa su ponovo u isti koš stavili ustaše i četnike...

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

