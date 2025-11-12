PARTIZAN OSTAJE BEZ NAJBOLJEG IGRAČA? Vezista crno-belih na meti Štutgarta i Salzburga
Jedan od najboljih fudbalera Partizana, Milan Vukotić, velika je želja nemačkog Štutgarta.
Kako prenosi "Fussball Europa", ključni fudbaler crno-belih Milan Vukotić, pod stalnim je nadzorom skauta Štutgarta.
Pored Štutgarta, član Lige Evrope, austrijski Salzburg takođe prati crnogorskog reprezentativca.
Podsetimo, Partizan je letos odbio ponudu švajcarskog Bazela za Vukotića, u želji da donese crno-belima dugoočekivanu titulu šampiona Srbije.
Da li će crno-beli uspeti i na zimu da odole ponudama ovih evropskih velikana, uskoro će biti jasnije.
