SRBI SE RASPUCALI U ZAGREBU! Goleada kao uvertira za odlučujući meč Srbija - Hrvatska!

Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je danas u Zagrebu selekciju Gibraltara rezultatom 4:0, meču u prvog kola grupe 6 preliminarne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

FOTO: FSS

Golove za Srbiju postigli su Srđan Borovina u devetom i 38. minutu, Uroš Đorđević u 29. i Aleksa Damjanović u 74.

Hrvatska je ranije danas u drugom meču grupe 6 pobedila Gruziju rezultatom 2:0.

Srbija će u sledećem kolu, 15. novembra, igrati protiv Gruzije, dok će se Hrvatska sastati sa Gibraltarom.



Dve prvoplasirane reprezentacije u grupi i najbolja trećeplasirana selekcija iz svih grupa obezbediće plasman u drugu rundu kvalifikacija.

Evropsko prvenstvo za omladince održaće se u Velsu od 28. juna do 11. jula 2026. godine.

Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Napadnut fudbalski sudija u Beogradu