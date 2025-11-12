Fudbal

SRBIJA OVO NE PAMTI: Evo šta se desilo pred meč sa Engleskom! "Orlovi" gledaju i ne mogu da se čudom načude

12. 11. 2025. u 18:35

Najnovije vesti iz srpskog fudbala su prilično šokantne. I, stižu baš pred utakmicu Engleska - Srbija.

СРБИЈА ОВО НЕ ПАМТИ: Ево шта се десило пред меч са Енглеском! Орлови гледају и не могу да се чудом начуде

FOTO: M. Vukadinović

Jer, pred meč Engleska - Srbija, za "orlove" odlučujući u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo (eventualni poraz će naš nacionalni tim gotovo izvesno ostaviti bez Mundijala) svetske kladionice su poručile:

Srbi nemaju ama baš nikakve šanse da pobede u Londonu.

Jer, kada se sastanu dve ozbiljne ekipe, pa ma koliko da je jedna kvalitetnija od druge, kvote u kladionicama nisu baš drastično drugačije.

Na primer, Bosna i Hercegovina - Rumunija, pa ko uloži novac na BiH, a desi se da pogodi da će ta selekcija pobediti, biće mu isplaćeno 2,45 puta od uplate, jer je kvota upravo 2,45, dok je na Rumune nešto veća, jer su blagi autsajderi - te iznosi 2,9.

Ali, ovo što se sada Srbima desilo, ne pamti se kada je o  našem fudbalu reč. 

U vodećim svetski kladionicama, očekivano, Englezi jesu favoriti, i kvote na njih su od 1,27 do 1,33, ali su zato na "orlove" čak i 12,1 u pojedinim kladioničarskim kućama.

Kvote

Takve kvote bi bile obično rezervisane za totalne fudbalske autsajdere, one koji spadaju u najniži sloj fudbalskog kvaliteta, ali... eto, Srbija je i to dočekala, usled onog poraza pod prethodnih selektorom, kada su upravo Englezi pobedili "orlove" sa 0:5 usred Beograda.

Ali, dobro... 

Kladionice možda dobro procenjuju šanse, no ne odlučuju šanse ko će pobediti, već mnogo drugih faktora, najpre organizovanost i rešenost. A upravo to su odluke ekipa novog selektora Srbije, Veljka Paunovića. Koliko je mogao na 2-3 treninga da promeni zatečeno stanje i primeni svoje ideje, ostaje da se vidi, ali - optimizma ne sme da manjka, pa i uprkos ovim kladioničarskim predviđanjima.

VELjKO PAUNOVIĆ IZNENADIO SVAKOG FUDBALERA SRBIJE! Otkriveno zašto svi "orlovi" odjednom veruju da mogu da pobede Engleze u najvažnijem meču!

Podsetimo, uz prenos na portalu "Novosti utakmica Engleska - Srbija igra se u četvrtak 13. novembra od 20.45 na novom "Vembliju", londonskom stadionu kapaciteta 90.000 gledalaca.

Srbija će tri dana kasnije od 18 sati dočekati Letoniju u Leskovcu.


Prvo mesto na tabeli grupe K drži Engleska sa 18 bodova, Albanija je druga sa 11, dok se Srbija nalazi na trećoj poziciji sa 10. Letonija je četvrta sa pet bodova, dok je Andora poslednja sa jednim bodom.


Engleska je već obezbedila plasman na Svetsko prvenstvo 2026, a drugoplasirana selekcija će ići u baraž. Dakle, da bi prošla u doigravanje - Srbija u mečevima sa Englezima i Letoncima treba da sakupi više bodova nego Albanci protiv Andore i Engleske.

