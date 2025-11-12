VELJKO PAUNOVIĆ IZNENADIO SVAKOG FUDBALERA SRBIJE! Otkriveno zašto svi "orlovi" odjednom veruju da mogu da pobede Engleze u najvažnijem meču!

Najnovije vesti iz srpskog fudbala su i te kako zanimljive. Za njih se pobrinuo novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Veljko Paunović.

Pred utakmicu Engleska - Srbija, za "orlove" odlučujuću u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo jer ih eventualni poraz gotovo izvesno ostavlja bez Mundijala, na interesantan način o njemu, ali i ekipi, a naravno i o sebi - govorio je za sajtu Fudbalskog saveza Srbije levokrilni član naše nacionalne selekcije Filip Kostić.

Taj intervju "Novosti" vam prenose u celosti:

FILIP KOSTIĆ "NOVA ENERGIJA, PAUNOVIĆEV SISTEM, TIMSKI DUH, VERA I KARAKTER" (VIDEO)

"Filip Kostić pripada onoj vrsti fudbalera koji su kroz godine postali sinonim za kontinuitet, posvećenost i profesionalizam u dresu Srbije. Nosilac Zlatne lopte za 50 i više utakmica u dresu državnog tima, nebrojeno pretrčanih kilometara i isto toliko centaršuteva u službi tima, apsolutno zasluženo priznanje za doprinos i vernost reprezentaciji.

Srbija se bori za drugo mesto u grupi, u trci koja zavisi i od drugih rezultata, ali fudbaler Juventusa u razgovoru za sajt FSS ne govori o kalkulacijama. Umesto toga, ističe energiju, veru i timski duh na kojima insistira novi selektor Veljko Paunović.

„Za mene je dres reprezentacije uvek bio nešto posebno,“ kaže Kostić. „Tu nema umora, nema ‘možda sledeći put’. To je obaveza i privilegija.“

U toj jednostavnosti leži suština njegove uloge — lider bez velikih reči, igrač koji sve što misli pokaže na terenu, a svaki nastup shvata kao novu priliku da opravda poverenje koje traje već čitavu deceniju.

NOVA ENERGIJA, PAUNOVIĆEV SISTEM, TIMSKI DUH, OČEKIVANjA PRED VEMBLI

Prvi naredni izazov je na Vembliju, stadionu koji izaziva posebnu emociju. Od rezultata u Londonu u dobroj meri zavisiće i šanse za baraž za SP. Kakva su očekivanja?

„Engleska je favorit, imamo veliko poštovanje kada su oni u pitanju, znamo ko sve igra za njihovu reprezentaciju. Definitivno moramo biti mnogo bolji nego u prvom meču, sve što nam se tada događalo, nisam mogao da verujem, posle svih priprema koje smo obavili. Sada je situacija drugačija, došao je novi selektor sa novim stavom i detaljima, doneo je mnogo novih stvari. Veliki je poznavalac fudbala, pokazao je to više puta, a svi smo bili svedoci 2015. godine kada je sa U-20 selekcijom osvojio Svetsko prvenstvo. Pored toga što je dobar trener, veliki je motivator, drži sjajne govore, a videli smo to i tada kada je Srbija slavila i prolazila dalje posle nekoliko produžetaka, na kraju savladala i Brazil. Dakle, imamo novu energiju, dobru, pozitivnu. Zbog svega navedenog očekujem da ćemo u Londonu pružiti jednu dobru partiju, da ćemo dati svoj maksimum i da će sve biti mnogo bolje nego u prvoj utakmici.“

Selektor mnogo pažnje poklanja i individualnim razgovorima sa igračima.

„Razgovarao je i sa mnom posle ovih treninga u Staroj Pazovi. Prija mi to, svakom igraču prija kada zna šta se od njega očekuje, koji su zahtevi u igri, šta treba da radi kada dobije dobra uputstva od selektora. Selektor priča sa svim igračima, to je jako važno, želi da nas upozna, želi da nam da prave informacije šta treba da radimo na terenu. U današnjem fudbalu je to jako važno, jer bez dobrog sistema ne možete nikoga da pobedite, bez obzira na snagu rivala. Mora da se ima sistem, mora da se zna tačno ko šta radi na terenu, zona odgovornosti. I ono što je najvažnije mora da postoji jedno zajedništvo, da svi radimo za sebe, ali i jedni za druge.“

Ova reprezentacija ima iskustvo igranja velikih mečeva. Iza sebe ima dva Svetska i jedno Evropsko prvenstvo. Vrlo važan faktor u mečevima kao što je ovaj sa Engleskom?

„Može da znači puno, znamo svi kako je igrati velike utakmice u klubu i reprezentaciji. To je jako bitno za nas, pre svega za mlade igrače, one koji stiču iskustvo velikih utakmica. Igrao sam na navedenim velikim takmičenjima, žao mi je što nismo postigli više, zaslužila je ova generacija da napravi nešto veliko u seniorskom fudbalu. Neka se to sada vrati.“

DUCI, MITAR I JA | O SNAŽNIM VEZAMA U TIMU I POVERENjU KOJE DONOSI REZULTAT

Da li si razgovarao sa Dušanom Vlahovićem o meču u Londonu, verujemo da i on gori od želje da istrči na Vembli?

„Da, naravno, Duci je uvek motivisan, posebno za te velike utakmice. Željan je dokazivanja, željan je i golova. Nadam se da će biti spreman za sutrašnji meč i da ćemo zajedno napraviti nešto veliko.“

Opet je Vlahović prirastao srcu navijačima Juventusa, ne kriju ovacije kada izlazi sa terena, veoma su emotivni kada je on u pitanju.

„Bio je u teškoj situaciji, ali iz svega je izašao još jači. Rad i uloženi napor se uvek isplate. Naravno, on je jedan od najkvalitetnijih napadača u ligi, dokazao je to više puta. Vratio se, pun je samopouzdanja, želi svaku utakmicu da igra, da postigne gol, da pruži maksimum za ekipu. Jako je bitan za klub, za našu igru, bitan i za reprezentaciju. Važno je da ostane zdrav, da veruje i ostalo neće biti problem.“

Fudbalski ste veoma kompatibilni, Vlahovićevi golovi zavise u dobroj meri i od Kostićevih centaršuteva. Nešto poput gola protiv Đenove u dresu Juventusa i onog protiv Andore u dresu reprezentacije.

„Veoma je jak, sada je i glavom dosta ubojit, ima pravi tajming, napreduje iz utakmice u utakmicu. Još je mlad i tek će pokazati ono što jeste, jedan od najboljih. Volim da igram sa njim, ali važno je naglasiti da je italijanska liga specifična, sa „nameštenom, jakom odbranom“, mnogo je taktike, mnogo prekida, mnogo je stvari koje nisu jednostavne.“

Ne krije Filip da mu se prvi put u karijeri dogodilo da u jednom mesecu dobije novog trenera u klubu i novog selektora u reprezentaciji. Sve to zahteva novo prilagođavanje, a vreme nije saveznik.

„Nikad ne odustajem, uvek verujem i dajem sve od sebe. Uvek želim da pomognem ekipi, ali i ekipa da pomogne meni. Svi smo zajedno kao tim, zajedno rastemo, pobeđujemo i gubimo. Borimo se zajedno.“

OD AZERBEJDžANA DO PORTUGALA

Sećanja, trofeji i trenuci koji su obeležili reprezentativni put

Ovo je prvi razgovor za sajt FSS posle dobijanja Zlatne lopte za 50 i više nastupa u dresu reprezentacije. Još jednom čestitamo na svemu što si dao za najbolji državni tim. U međuvremenu si stigao do 68 nastupa, nedostaje ti samo sedam utakmica da bi dobio i Dijamantsku loptu. Debitovao si davno protiv Azerbejdžana, od tada se Filip Kostić naravno promenio, u pozitivnom smislu, sazreo kao igrač.

„Jako mi je drago zbog svega, velika je privilegija biti deo reprezentacije. Za mene je to savetinja, nositi ovaj dres, predstavljati državu na najvećim takmičenjima. Osećaj koji je teško opisati, osećaj ogromnog zadovoljstva. Nadam se da će biti još uspeha, jer to je nešto najlepše za mene, moju porodicu, moj grad, sve ljude koji vole Srbiju. Sećam se naravno i tog meča sa Azerbejdžanom, prvi nastup, ostvarenje sna. Mislim da je Kolarov igrao, pričao je: ‘ajde levo, desno…’, trudio sam se da odradim zadatak, ali i da ostanem u reprezentaciji. Mislim da sam napredovao i

i kao sportista i kao čovek, trudim se svaki dan da budem bolji i na terenu i van njega. U godinama sam kada znam šta hoću, šta želim, zadovoljan sam profesionalnim statusom, karijerom. Uvek naravno može bolje, ali moglo je biti i gore.Sve je dobro, na meni je da nastavim da se borim, pružam dobre partije i da trajem što duže.“

Možeš li da izdvojiš neki poseban trenutak u dresu reprezentacije, da li je to onaj gol protiv Portugala u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u Kataru?

„Bilo je lepih trenutaka, ali da, sada kada se setim tog gola, čitave akcije koja je krenula sa naše polovine, delovala je perfektno do samog kraja i moje realizacije. Ajde neka bude taj gol, ali bilo je ponavljam još utakmica i golova koji se ne mogu izbrisati iz sećanja. Pamtiću ipak timske uspehe, pobede, golove Mitrovića, koliko ih je čovek postigao, stvarno neverovatna statistika. Kada nas nije bilo, on je pogađao iz nemogućih situacija, glavom, nogom. Pričali smo Tadić, Mitar i ja, imali smo neke svoje kombinacije, kao da igramo Soni. Imali smo neku našu zabavu, neke naše akcije, uživanje je bilo igrati sa njima, Mitar je i dalje tu, nadam se da će biti deo reprezentacije još dugo. Možda se desi i da se Duća vrati, ja bih to voleo, jer je bitan za sve nas, za reprezentaciju, da bude ovde. Zaslužuje svojim pristupom, za sve što je uradio, a uradio je mnogo za reprezentaciju i srpski fudbal.“

Bilo je i teških trenutaka: poraz od Škotske u baražu za Evropsko prvenstvo, poraz od Albanije u Leskovcu, povreda protiv Engleske na Evropskom prvenstvu. Šta te je i kad te je najviše zabolelo?

„Uh, nije lako… Sve tri utakmice su mi baš teško pale. Sve je bilo bolno, možda mi je ta povreda najteže pala, nisam mogao da verujem da mi se sve dešava na tako velikom takmičenju. Samo sam u trenutku osetio veliku bol, hteo sam da nastavim, ali nije bilo šanse, povreda nije bila laka. Usledila je višenedeljna pauza, a hteo sam da rizikujem, da ostanem u Nemačkoj, sačekam epilog meča sa Slovenijom. Selektor je rekao da je bolje da ne rizikujem, jer treba da igram još dugo, a sve bi moglo da se još više iskomplikuje.“

Na pitanje šta ga danas najviše pokreće, Kostić se kratko nasmeje i kaže: „Isti osećaj kao prvi put kad sam obukao dres Srbije.“ U toj rečenici stane sve — kontinuitet, odgovornost i ponos koji se ne troši.

Nije slučajno što je ovaj vredni momak iz Kragujevca jedan od dobitnika Zlatne lopte FSS za pedeset i više nastupa u dresu reprezentacije. Priznanje koje ne predstavlja samo broj i činjenicu, već je dokaz da se profesionalizam i karakter prepoznaju i cene.

U finišu kvalifikacija, dok se Srbija bori za prolaz i čeka rasplet koji zavisi i od drugih rezultata, Kostićev pristup ostaje isti — bez velike buke, ali sa verom da se marljivost i mirna snaga na kraju uvek isplate.

VEROM I KARAKTEROM DO SAD-a, MEKSIKA I KANADE

Niko u reprezentaciji Srbije ne gubi veru u plasman na SP 2026.

„Verujem, naravno da verujem. Na nama je da ostvarimo dobar rezultat na Vembliju i da vidimo kako je završena druga utakmica. Ne zavisi sve od nas, ali nema razloga da ne verujemo. Zato smo ovde, svi moramo da verujemo. Pričali smo o tome i u svlačionici, selektor pokušava da nam vrati veru da možemo nešto veliko da uradimo na kraju ovih kvalifikacija. Čuli ste na konferenciji, to je razlog zašto se prihvatio izazova. Ja sam siguran da će u Londonu biti odlična utakmica. Neće nam biti lako, oni su veliki favoriti, respektujemo ih kao i svakog rivala, ali moramo da respektujemo i sebe. Znamo koliko vredimo, važno je da pokažemo karakter, zajedništvo, da se borimo za svaku loptu od prvog do poslednjeg minuta… bukvalno da damo sve što je u našoj moći da dođemo do pozitivnog rezultat.“

SAUČEŠĆE PORODICI ŽIŽOVIĆ

Kao igrača koji je fudbalsku afirmaciju stekao na Čika Dači u dresu Radničkog iz Kragujevca, kostića je mnogo pogodila tragedija na prvenstvenoj utakmici u Lučanima i odlazak trenera Mladena Žižovića.

„Tragedija koja je pogodila i fudbalski klub i grad. Moje najiskrenije saučešće porodici. Jako mi je žao, gledao sam tu utakmicu, nisam mogao da verujem kako se sve izdešavalo. Posle svega shvatiš koliko je život važan. Zdravlje na prvom mestu, sve druge stvari su prolazne.“

Duži intervju sa Filipom Kostićem možete da pogledate na ovom video snimku Jutjub kanala Fudbalskog saveza Srbije:

Podsetimo, uz prenos na portalu "Novosti utakmica Engleska - Srbija igra se u četvrtak 13. novembra od 20.45 na novom "Vembliju", londonskom stadionu kapaciteta 90.000 gledalaca.

Srbija će tri dana kasnije od 18 sati dočekati Letoniju u Leskovcu.



Prvo mesto na tabeli grupe K drži Engleska sa 18 bodova, Albanija je druga sa 11, dok se Srbija nalazi na trećoj poziciji sa 10. Letonija je četvrta sa pet bodova, dok je Andora poslednja sa jednim bodom.



Engleska je već obezbedila plasman na Svetsko prvenstvo 2026, a drugoplasirana selekcija će ići u baraž. Dakle, da bi prošla u doigravanje - Srbija u mečevima sa Englezima i Letoncima treba da sakupi više bodova nego Albanci protiv Andore i Engleske.

