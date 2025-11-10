SRPSKO-AMERIČKA SARADNJA! Fudbalski klub Vojvodina povukao potez kakav još nije viđen u našem fudbalu
Fudbalski klub Vojvodina najavio je saradnju sa američkim Šarlotom, koji je član MLS lige, saopštio je danas novosadski superligaš.
U saopštenju se navodi da klubovi planiraju zajedničke inicijative i akcije koje će biti na obostranu korist.
"Verujemo da će ovaj korak doprineti razvoju oba kluba, jačanju prijateljskih veza i unapređenju fudbala i sportskih vrednosti s obe strane Atlantika", rekao je predsednik Vojvodine Dragoljub Zbiljić.
Voša je saopštila da je najava saradnje otvorila prostor za buduće projekte u oblasti razvoja mladih talenata, treninga i struke, sa ciljem da oba kluba imaju koristi od razmene znanja i iskustava.
"Ovakav pristup FK Vojvodine predstavlja značajan korak ka jačanju međunarodnih veza i daljoj promociji i širenju kluba. Američki Šarlot se brzo na tamošnjem fudbalskom tržištu pozicionirao kao klub s ambicijama i jednim od modernijih predstavnika MLS‑a. Ovaj tim smatra se idealnom adresom za razvoj fudbala u SAD i bitnim faktorom kada se govori o celokupnom razvoju najpopularnijeg sporta na planeti. Prosečna poseta na mečevima Šarlota iznosi oko 35.000 gledalaca, što dovoljno govori o njegovoj popularnosti. Prošlu sezonu završili su na četvrtom mestu Istočne konferencije MLS lige", saopšteno je iz Vojvodine.
