Fudbal

SRPSKO-AMERIČKA SARADNJA! Fudbalski klub Vojvodina povukao potez kakav još nije viđen u našem fudbalu

Новости онлине

10. 11. 2025. u 22:07

Fudbalski klub Vojvodina najavio je saradnju sa američkim Šarlotom, koji je član MLS lige, saopštio je danas novosadski superligaš.

СРПСКО-АМЕРИЧКА САРАДЊА! Фудбалски клуб Војводина повукао потез какав још није виђен у нашем фудбалу

FOTO: A. Ilić

U saopštenju se navodi da klubovi planiraju zajedničke inicijative i akcije koje će biti na obostranu korist.

"Verujemo da će ovaj korak doprineti razvoju oba kluba, jačanju prijateljskih veza i unapređenju fudbala i sportskih vrednosti s obe strane Atlantika", rekao je predsednik Vojvodine Dragoljub Zbiljić.

Voša je saopštila da je najava saradnje otvorila prostor za buduće projekte u oblasti razvoja mladih talenata, treninga i struke, sa ciljem da oba kluba imaju koristi od razmene znanja i iskustava.


"Ovakav pristup FK Vojvodine predstavlja značajan korak ka jačanju međunarodnih veza i daljoj promociji i širenju kluba. Američki Šarlot se brzo na tamošnjem fudbalskom tržištu pozicionirao kao klub s ambicijama i jednim od modernijih predstavnika MLS‑a. Ovaj tim smatra se idealnom adresom za razvoj fudbala u SAD i bitnim faktorom kada se govori o celokupnom razvoju najpopularnijeg sporta na planeti. Prosečna poseta na mečevima Šarlota iznosi oko 35.000 gledalaca, što dovoljno govori o njegovoj popularnosti. Prošlu sezonu završili su na četvrtom mestu Istočne konferencije MLS lige", saopšteno je iz Vojvodine.
 

Ako vas zanima sport, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DOČEKAO SVOJIH PET MINUTA: Veljko Popović, srednji bek Partizana, posle tri godine se vratio u rukometnu reprezentaciju Srbije
Ostali sportovi

0 0

DOČEKAO SVOJIH PET MINUTA: Veljko Popović, srednji bek Partizana, posle tri godine se vratio u rukometnu reprezentaciju Srbije

SNAGA Partizana je u zajedništvu. Timski duh, jedinstvo, drugarstvo motivisali su Veljka Popovića da crno-beli dres nosi već pet godina. Mladi rukometaš se raduje što klub iz godine u godine raste, osvaja trofeja i što uz pomoć saigrača napreduje tako da je zaslužio da mu novi selektor Raul Gonzales pruži novu šansu i u reprezentaciji Srbije. I navikao je da bude strpljiv, da nigde ne žuri, tako da verujem da će se izboriti za svojih pet minuta u najdražem dresu.

10. 11. 2025. u 22:40

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL! Trojica fudbalera uklonjena iz reprezentacije zbog klađenja uprkos najstrožoj zabrani!

SKANDAL! Trojica fudbalera uklonjena iz reprezentacije zbog klađenja uprkos najstrožoj zabrani!