NOVINARI OSTALI ZATEČENI: Evo šta je novi selektor Veljko Paunović prvo uradio (FOTO)

Najnovije vesti iz srpskog fudbala su i te kako zanimljive. Za njih se pobrinuo novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Veljko Paunović.

FOTO: FSS

Naime, pre početka konferencije za medije u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije, a uoči završnice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, selektor Veljko Paunović je uradio nešto nesvakidašnje:

On se pozdravio sa svakim predstavnikom medija pojedinačno i izrazio zadovoljstvo zbog buduće saradnje.

Malo je reći da su novinari bili i zatečeni, ali i - oduševljeni.

Pogledajte i sami kako je taj gospodski potez čoveka koji je Srbiju odveo do titule svetskog prvaka u omladinskoj konkurenciji - izgledao:

🤝🇷🇸 Pre početka konferencije za medije u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije selektor Veljko Paunović pozdravio se sa svakim predstavnikom medija pojedinačno i izrazio zadovoljstvo zbog buduće saradnje. pic.twitter.com/fZvL3atGFa — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) November 10, 2025

Podsetimo, fudbaleri Srbije okupili su se danas u Staroj Pazovi gde su počeli pripreme za predstojeće duele protiv Engleske i Letonije. Srbija će 13. novembra gostovati Engleskoj u Londonu od 20.45 časova, a tri dana kasnije od 18 sati dočekaće Letoniju u Leskovcu.



Prvo mesto na tabeli grupe K drži Engleska sa 18 bodova, Albanija je druga sa 11, dok se Srbija nalazi na trećoj poziciji sa 10. Letonija je četvrta sa pet bodova, dok je Andora poslednja sa jednim bodom.



Engleska je već obezbedila plasman na SP 2026, a drugoplasirana selekcija će ići u baraž. Dakle, ne bi li prošla u doigravanje Srbija u mečevima sa Englezima i Letoncima treba da sakupi više bodova nego Albanci protiv Andore i Engleske.

