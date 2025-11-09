PARTIZAN PRESTIGAO ZVEZDU! Crno-beli u "sablasnom meču" dobili Novi Pazar i izbili na prvo mesto Superlige Srbije (FOTO/VIDEO)

PARTIZAN je upisao novu pobedu u Superligi Srbije, jer je u 15. kolu pred praznim tribinama stadiona u Humskoj savladao Novi Pazar sa 2:0.

Crno-beli su se ovim trijumfom vratili na čelo tabele i imaju 37 bodova, dva više od Crvene zvezde, ali i utakmicu više.

Zasluženo su slavili domaći koje od prošle utakmice sa klupe predvode Marko Jovanović i Đorđije Ćetković. Imali su i gosti nekoliko odličnih prilik, ali mreža Marka Miloševića je ostala netaknuta.

Najbolju šansu Novi Pazar je imao u 19. minutu Stefan Stanisavljević izašao sam ispred čuvara mreže "parnog valjka", ali ovaj se bacio i sjajno intervenisao.

Kaznio je domaćin taj promašaj u 33. minutu. Odličnu akciju pogotkom je krunisao Ognjen Ugrešić, a asistent je bio Jovan Milošević.

Mogao je tim Vladimira Gaćinovića u samom finišu prvog poluvremena do izjednačenja, no zamalo je na drugoj stativi kratak ostao Dominik Sadi.

Osim dobrog početka gostiju u drugom delu susreta, Partizan je dominirao. Propustio je nekoliko kolosalnih prilika. Na kraju je zbog takvog pristupa nagrađen drugim golom.

Kapiten Bibars Natho je dobro reagovao posle ukradene lopte i veoma preciznim udarcem savladao Željko Samčovića.

Rezultat se do kraja utakmice nije menjao i crno-beli su upisali deveti vezani trijumf protiv Novog Pazara kad se radi o mečevima u Beogradu.

Vredi pomenuti da je za tim iz Humske debitovao mladi levi bek Muhamed Abdulmalik koji je ostavio solidan utisak.

Sad sledi prvenstvena pauza zbog mečeva reprezentacija. Po povratku Partizan dočekuje pančevački Železničar. Novi Pazar je peti na tabeli sa 22 boda i u narednom kolu gostuje u Kragujevcu ekipi Radničkog.

Novi Pazar - Partizan 2:0 (1:0)

Stadion: "FK Partizan". Gledalaca: Bez publike. Sudija: Danilo Nikolić (Lovćenac). Strelci: Ugrešić 33, Natho 76 (Partizan).

Partizan (4-1-4-1): M. Milošević - Roganović, Milić, Simić, Abdulmalik (od 69. Đurđević) - Dragojević - Sek (od 85. Zubairu), Ugrešić (od 68. Karabeljov), Vukotić, B. Kostić (od 58. Natho) - J. Milošević (od 85. A. Kostić).

Novi Pazar (4-2-3-1): Samčović - Bačkulja, Marinković, Hadžimujović, Miletić - Togbe (od 39. Alić), Malekinušić - Sadi (od 73. Bijelović), Davidović, Petković (od 84. Abdulahi) - Stanisavljević.

Drugo poluvreme: Partizan - Novi Pazar 2:0

90+4' - Kraj utakmice!

76' - NOVI GOL! Zasluženo je Partizan duplirao prednost. Ukrali su crno-beli loptu rivalu ispred njihovog gola, Natho je došao do lopte i pokazao koliko precizan udarac ima.

71' - Neverovatno kako ovo nije gol. Karabeljov je izašao sam ispred Samčovića, ali je veoma loše šutirao. Potom je Milošević propustio kolosalnu priliku za 2:0.

66' - Još jedan dobar pokušaj Miloševića. Iz prve je tukao iz daljine, no opet se istakao Samčović.

64' - Kakva prilika za Partizan i kakva odbrana Samčovića. Milošević je odlično šutirao posle centaršuta Natha, ali golman gostiju je sjajno intervenisao i sprečio domaćina da duplira prednost.

58' - Prva promena u Partizanu. Bogdan Kostić je završio utakmicu, a priliku dobio Bibars Natho.

56' - Nova šansa za Novi Pazar i nova intervencija Miloševića koji je zaustavio udarac Malekinušića.

55' - Gosti su bolje otvorili drugi deo meča, zapretili su u nekoliko navrata, ali domaćin uspeva da se odbrani.

46' - Počelo je drugo poluvreme u Humskoj!

Prvo polureme: Partizan - Novi Pazar 1:0

45+3' - Kraj prvog poluvremena!

45+2' - Opet preti Novi Pazar. Malekinušić je ostao sam na drugoj stativi, glavom je pokušao da uposlio Sadija koji je zamalo ostao kratak, pa do promene rezultata nije došlo.

45' - Prvo poluvreme je produženo za dva minuta.

44' - Lep napad domaćih. Milošević je uposlio Kostića koji se našao u dobroj prilici, ali traljavo je šutirao.

40' - Nova dobra šansa za goste. Sadi je šutirao i nije bio precizan. Lopta je otišla preko gola Miloševića.

33' - GOL! Poveli su crno-beli. Dobra akcija domaćeg tima. Jovan Milošević je sjajno uposlaio Ognjena Ugrešića koji je udarcem iz prve levom nogom savladao Samčovića.

32' - Bio je ovo slobodan udarac iz odlične pozicije. Vukotić je šutirao sa nekih 18 metara, ali poslao je loptu preko gola.

24' - Prvi korner izveo je tim Vladimira Gaćinovića. Opasnosti nikakve nije bilo, pošto nisu dobro kombinovali gostujući igrači.

19' - Kakva šansa za Novi Pazar. Sjajnu su kombinovali gosti i u idealnoj prilici se našao Stanisavljević, ipak odličan je bio Milošević i ostavio je mrežu netaknutom.

15' - Najbolja prilika za domaće. Lopta je došla do Seka na desnoj strani, prebacio je loptu na levu nogu, no njegov pokušaj je izblokirao jedan igrač gostiju.

11' - Iz daljine je raspalio po lopti Ognjen Ugrešić, ali je ona završila visoko preko gola.

6' - Uvod meča protiče u ispitivanju snaga, još uvek nema nikakvih opasnosti pred praznim tribinama stadiona Partizana.

1' - Počela je utakmica u Humskoj!

Sastavi timova:

Partizan (4-1-4-1): M. Milošević - Roganović, Milić, Simić, Abdulmalik - Dragojević - Sek, Ugrešić, Vukotić, B. Kostić - J. Milošević.

Novi Pazar (4-2-3-1): Samčović - Bačkulja, Marinković, Hadžimujović, Miletić - Togbe, Malekinušić - Sadi, Davidović, Petković - Stanisavljević.

Uoči meča:

Ovo je drugi duel koji će kao treneri voditi Marko Jovanović i Đorđije Ćetković. Prvu prepreku su uspešno preskočili, ali druga je kvalitetnija.

Novi Pazar je u dobrom raspoloženju stigao u prestonicu Srbije. Ovaj tim je najpre u Kupu Srbije pobedio Naftagas (1:0), a potom je identičnim rezultatom savladao Železničar u prvenstvu.

Poslednji meč ovih timova pripao je ekipi Vladimira Gaćinovića koja je na svom terenu slavila sa 2:1.

Kad je u pitanju Beograd, Partizan je u seriji od osam pobeda, a prošle sezone je u veoma uzbudljivoj utakmici trijumfovao sa 3:2.

Ipak, važno je istaći to da će crno-beli biti lišeni pomoći navijača, jer je ovo drugi meč suspenziju koju klub iz Humske odrađuje.

Partizan kao lider na tabeli ulazi u ovaj meč, ima 34 boda, dva više i utakmicu više od Crvene zvezde. Novi Pazar je na poziciji četiri sa 22.

