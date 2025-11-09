SKANDAL U BEOGRADU! Ovako je napadnut fudbalski sudija (VIDEO)

Sraman događaj potresao je srpski fudbal, a najnovije vesti iz njega - prilično su uznemirile sve ljubitelje "najvažnije sporedne stvari na svetu".

Utakmica BSK 1926 - Vrčin prekinuta je zbog napada na pomoćnog sudiju, koji je naložio da se ponovi penal za domaćine.

Naime, nakon dosuđenog jedanaesterca za BSK 1926, golman gostiju je odbranio udarac sa bele tačke...

... a pomoćni arbitar je podigao zastavicu, tvrdeći da je golman sa obe noge napustio gol-crtu pre nego što je lopta krenula ka njemu.

Gosti su se pobunili, a najratoborniji je bio defanzivac sa brojem 2, koji je pomoćniku prišao i odgurnuo ga.

Odmah potom - gostujuća ekipa, nezadovoljna što je do ponavljanja penala došlo, napustila je teren na nagovor svojih nadređenih.

Tim povodom hitno je reagovao Fudbalski savez Beograda, a saopštenje prenosimo u celosti:

"Fudbalski savez Beograda objavljuje snimak utakmice između ekipa FK BSK 1926 i FK Vrčin, odigrane 8. novembra na Adi Ciganliji, kako bi javnost imala uvid u spornu situaciju i kako bi se otklonile sve nedoumice i spekulacije. Želimo da se jasno utvrdi odgovornost svakog pojedinca koji je učestvovao u ovom događaju.

- Kao krovna organizacija beogradskog fudbala, najoštrije osuđujemo svaki vid nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim terenima. Upozoravamo sve učesnike fudbalskih takmičenja da će Savez, u skladu sa svojim nadležnostima, preduzeti sve mere kako bi se obezbedilo poštovanje pravila, fer-pleja i integriteta takmičenja - izjavio je predsednik FSB Nikola Lazetić i dodao da će svi akteri koji su u ovom slučaju, ali i u bilo kom drugom, prekršili propozicije i pravila, biti najstrože sankcionisani - bez izuzetka.

- To se odnosi na igrače, službena lica, sudije, delegate, navijače i sve koji učestvuju u organizaciji i održavanju utakmica - poručio je Lazetić.

Fudbalski savez Beograda ostaje posvećen očuvanju ugleda beogradskog fudbala, zaštiti integriteta takmičenja i podizanju nivoa sportske kulture u našem gradu.

Fudbalski savez Beograda će sačekati da dobije sve izveštaje i primedbe svih aktera, nakon čega će, u skladu sa svojim ovlašćenjima, doneti brzu i efikasnu odluku", ističe se u saopštenju.

A evo i video snimka celog spornog događaja:

