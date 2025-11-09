SVET JE ZATEČEN: Evo šta je Severna Koreja upravo uradila
Severna Koreja se u žiži svetske javnosti nađe kada nečim iznenadi svoju neposrednu okolinu, ali najnovije vesti vezane za tu državu - iznenadile su čitavu planetu.
U fudbalu, osim jednog istorijskog "izleta u podvig" (kada su 1966. na Mundijalu pobedili tada dvostrukog prvaka sveta, Italiju, pa dogurali do četvrtfinala), severnokorejski fudbaleri i njihove koleginice iz ženskih selekcija nisu dugo, baš dugo imali neki zapažen rezultat.
Ali...
Severna Koreja sada slavi svetsku titulu.
Stvarno.
Naime, ženska kadetska reprezentacija Severne Koreje osvojila je Svetsko prvenstvo u fudbalu za uzrast do 17 godina, i to odbranivši titulu iz 2024.
U finalu u Maroku, Korejke su pobedile Holandiju rezultatom 3:0, dominirajući sve vreme.
Ovo je njihova četvrta titula u pomenutoj starosnoj kategoriji, čime su postale najuspešnija selekcija u istoriji FIFA "U17" šampionata.
Holandija je prvi put stigla do finala, ali u njemu nije mogla da se nosi sa brzinom i taktikom Korejanki - iako je, i pored pomenutih 0:3, zapravo popravila utisak.
Naime, Korejke su u grupnoj fazi nadmetanja pobedile Meksiko (2:0), Kamerun (2:0 i Holandiju sa 5:0, pa su sa "lalama" prošle dalje, a onda...
Nove/stare šampionke sveta su u osmini finala deklasirale Maroko sa 6:1, potom Japanke sa 5:1, u polufinalu je "pao" i Brazil (2:0), a na posletku i Holanađanke, u meču za titulu.
Preporučujemo
NIKOLA JOVIĆ DOMINIRAO! Partija karijere Srbina, kao da je Jokićev duh u njega ušao (VIDEO)
09. 11. 2025. u 08:58 >> 09:02
VRATIO SE: Potpisao Uroš Trifunović
09. 11. 2025. u 11:00
JOKIĆ OBORIO REKORD VILTA ČEMBERLEJNA: Trener Denvera očitao Amerikancima lekciju
09. 11. 2025. u 11:27
"NE ŽELIM DA SE NERVIRAM I DA URLAM": Nikola Jokić ostavio Amere bez teksta nako novog tripl-dabla (VIDEO)
09. 11. 2025. u 08:36 >> 08:43
PARTIZAN ČUVA PRVO MESTO: "Crno-beli" su zauzeli tron Superlige Srbije i ne planiraju da siđu sa njega
PARTIZAN je sredinom nedelje pobedom nad Javorom preuzeo prvo mesto, a priliku da se učvrsti na njemu imaće danas od 18.30 kada bude ugostio Novi Pazar.
09. 11. 2025. u 09:40
SVET JE ZATEČEN: Evo šta je Severna Koreja upravo uradila
Severna Koreja se u žiži svetske javnosti nađe kada nečim iznenadi svoju neposrednu okolinu, ali najnovije vesti vezane za tu državu - iznenadile su čitavu planetu.
09. 11. 2025. u 14:00
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)