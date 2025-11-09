Fudbal

SVET JE ZATEČEN: Evo šta je Severna Koreja upravo uradila

Новости онлине

09. 11. 2025. u 14:00

Severna Koreja se u žiži svetske javnosti nađe kada nečim iznenadi svoju neposrednu okolinu, ali najnovije vesti vezane za tu državu - iznenadile su čitavu planetu.

СВЕТ ЈЕ ЗАТЕЧЕН: Ево шта је Северна Кореја управо урадила

Foto: Tanjug/Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

U fudbalu, osim jednog istorijskog "izleta u podvig" (kada su 1966. na Mundijalu pobedili tada dvostrukog prvaka sveta, Italiju, pa dogurali do četvrtfinala), severnokorejski fudbaleri i njihove koleginice iz ženskih selekcija nisu dugo, baš dugo imali neki zapažen rezultat.

Ali...

Severna Koreja sada slavi svetsku titulu.

Stvarno.

Naime, ženska kadetska reprezentacija Severne Koreje osvojila je Svetsko prvenstvo u fudbalu za uzrast do 17 godina, i to odbranivši titulu iz 2024.

U finalu u Maroku, Korejke su pobedile Holandiju rezultatom 3:0, dominirajući  sve vreme.

Ovo je njihova četvrta titula u pomenutoj starosnoj kategoriji, čime su postale najuspešnija selekcija u istoriji FIFA "U17" šampionata.

Holandija je prvi put stigla do finala, ali u njemu nije mogla da se nosi sa brzinom i taktikom Korejanki - iako je, i pored pomenutih 0:3, zapravo popravila utisak.

Naime, Korejke su u grupnoj fazi nadmetanja pobedile Meksiko (2:0), Kamerun (2:0 i Holandiju sa 5:0, pa su sa "lalama" prošle dalje, a onda...

Nove/stare šampionke sveta su u osmini finala deklasirale Maroko sa 6:1, potom Japanke sa 5:1, u polufinalu je "pao" i Brazil (2:0), a na posletku i Holanađanke, u meču za titulu.


