SVET JE ZATEČEN: Evo šta je Severna Koreja upravo uradila

Severna Koreja se u žiži svetske javnosti nađe kada nečim iznenadi svoju neposrednu okolinu, ali najnovije vesti vezane za tu državu - iznenadile su čitavu planetu.

Foto: Tanjug/Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

U fudbalu, osim jednog istorijskog "izleta u podvig" (kada su 1966. na Mundijalu pobedili tada dvostrukog prvaka sveta, Italiju, pa dogurali do četvrtfinala), severnokorejski fudbaleri i njihove koleginice iz ženskih selekcija nisu dugo, baš dugo imali neki zapažen rezultat.

Ali...

Severna Koreja sada slavi svetsku titulu.

Stvarno.

KOREA DPR ARE CHAMPIONS OF THE 2025 #U17WWC! 🇰🇵🏆 pic.twitter.com/lMErfcsum3 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) November 8, 2025

Naime, ženska kadetska reprezentacija Severne Koreje osvojila je Svetsko prvenstvo u fudbalu za uzrast do 17 godina, i to odbranivši titulu iz 2024.

U finalu u Maroku, Korejke su pobedile Holandiju rezultatom 3:0, dominirajući sve vreme.

Ovo je njihova četvrta titula u pomenutoj starosnoj kategoriji, čime su postale najuspešnija selekcija u istoriji FIFA "U17" šampionata.

Holandija je prvi put stigla do finala, ali u njemu nije mogla da se nosi sa brzinom i taktikom Korejanki - iako je, i pored pomenutih 0:3, zapravo popravila utisak.

Naime, Korejke su u grupnoj fazi nadmetanja pobedile Meksiko (2:0), Kamerun (2:0 i Holandiju sa 5:0, pa su sa "lalama" prošle dalje, a onda...

Nove/stare šampionke sveta su u osmini finala deklasirale Maroko sa 6:1, potom Japanke sa 5:1, u polufinalu je "pao" i Brazil (2:0), a na posletku i Holanađanke, u meču za titulu.

#Breaking

🚨 FT: North Korea 🇰🇵 3-0 🇳🇱 Netherlands



North Korea are crowned U17 Women's World Cup winners again in 2025.

Back to Back winners 🏆 #U17WWC pic.twitter.com/okpeS2bNf8

📌#North_Korea’s triumph at the #FIFA_U_17 Women’s #WorldCup is more than a football victory.… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) November 9, 2025





