KAKAV OBRT U ZVEZDI! Oglasio se Zvezdan Terzić i najavio nešta neočekivano

TRIJUMF protiv Lila menja sve na Marakani!

FOTO: FK Crvena zvezda

Naime, prethodnih dana se šuškalo uveliko da je Vladan Milojević bivši i licitiralo se sa naslednicima, čak je Albert Rijera bio već viđen naslednik čoveka koji je doneo najveće uspehe Zvezdi u novijoj istoriji. Ali...

Pobeda protiv Lila je izgleda kupula Miloju kartu za ostanak na Marakani i u prolećnom delu sezone, ako je verovati rečima prvog čoveka kluba Zvezdana Terzića.

Generali direktor Crvene zvezde je stao u zaštitu Vladana Milojevića.

- Pre svega, sve pohvale zaslužuje Vladan Milojević, koji je bio pod strahovitim pritiskom pre svega medija. Ponosan sam i na rukovodstvo Crvene zvezde, koje je izdržalo sve pritiske i napade da se Milojević smeni. Ne pamtim kada se u istoriji desilo da Zvezda u domaćoj ligi bude tri utakmice bez pobede - rekao je Terzić za TV Arena sport i između redova najavio ostanak na klupi Vladana Milojevića.

FOTO: FK Crvena zvezda

Posle niza utakmica bez pobede (Braga, Radnički, Vojvodina, Radnik), crveno-beli su se trijumfom protiv Lila vratili u igru za plasman u sledeću fazu Lige Evrope pred novembarsku pauzu.

- Ostali smo čvrsti. Zvezda je kroz svoju istoriju pokazivala stabilnost i nikad ili veoma retko je smenjivala trenera u toku sezone. Tu je pokazivala stabilnost kluba, kada je teško stala je uz trenera, jer verujemo da će se iz krize izaći. Sve čestitke pre svega Vladanu Milojeviću, jer je bio pod najvećim pritiskom, a onda i svim igračima čestitam na velikoj pobedi - rekao je Terzić.

