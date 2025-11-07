KAKAV OBRT U ZVEZDI! Oglasio se Zvezdan Terzić i najavio nešta neočekivano
TRIJUMF protiv Lila menja sve na Marakani!
Naime, prethodnih dana se šuškalo uveliko da je Vladan Milojević bivši i licitiralo se sa naslednicima, čak je Albert Rijera bio već viđen naslednik čoveka koji je doneo najveće uspehe Zvezdi u novijoj istoriji. Ali...
Pobeda protiv Lila je izgleda kupula Miloju kartu za ostanak na Marakani i u prolećnom delu sezone, ako je verovati rečima prvog čoveka kluba Zvezdana Terzića.
Generali direktor Crvene zvezde je stao u zaštitu Vladana Milojevića.
- Pre svega, sve pohvale zaslužuje Vladan Milojević, koji je bio pod strahovitim pritiskom pre svega medija. Ponosan sam i na rukovodstvo Crvene zvezde, koje je izdržalo sve pritiske i napade da se Milojević smeni. Ne pamtim kada se u istoriji desilo da Zvezda u domaćoj ligi bude tri utakmice bez pobede - rekao je Terzić za TV Arena sport i između redova najavio ostanak na klupi Vladana Milojevića.
Posle niza utakmica bez pobede (Braga, Radnički, Vojvodina, Radnik), crveno-beli su se trijumfom protiv Lila vratili u igru za plasman u sledeću fazu Lige Evrope pred novembarsku pauzu.
- Ostali smo čvrsti. Zvezda je kroz svoju istoriju pokazivala stabilnost i nikad ili veoma retko je smenjivala trenera u toku sezone. Tu je pokazivala stabilnost kluba, kada je teško stala je uz trenera, jer verujemo da će se iz krize izaći. Sve čestitke pre svega Vladanu Milojeviću, jer je bio pod najvećim pritiskom, a onda i svim igračima čestitam na velikoj pobedi - rekao je Terzić.
BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji
Preporučujemo
"PREUZEO JE ODGOVORNOST U TEŠKOM TRENUTKU" Trener Lila pohvalio jednog fudbalera Zvezde
06. 11. 2025. u 22:11
"BEZ NjIH OVO NE BI BILO MOGUĆE!" Tebo Učena nakon prve pobede Zvezde u Ligi Evrope
06. 11. 2025. u 21:57
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
07. 11. 2025. u 07:00
RUSIJA U ŠOKU! Nije ni sanjala da će ovo da doživi, a taman je sve krenulo po njenom! Kremlj odmah reagovao
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, a iako su stvari počele da se menjaju na bolje po Ruse - jedna vest o sankcijama sada ih je šokirala.
06. 11. 2025. u 17:16
"ONI SU TVOJE ŽRTVE!" Papa javno prozvao Trampa zbog situacija u "srpskom" gradu
PAPA Lav pozvao je na "duboko razmišljanje" o načinu na koji se migranti tretiraju u Sjedinjenim Državama, rekavši da su mnogi ljudi "duboko pogođeni" politikom masovnih deportacija.
06. 11. 2025. u 12:50
Komentari (0)