Crvena zvezda se nalazi u seriji od četiri uzastopna rezultatska neuspeha, a sada je čeka veliko evropsko iskušenje. Meč Zvezda - Lil u Ligi Evrope možete uživo da pratite uz prenos na portalu "Novosti".

Uživo, 2. poluvreme, Zvezda - Lil 0:0

80' - Kakva šansa za Zvezdu! Arnautović je sjajno spustio loptu do sebe, za mladog saigrača, koji nije uspeo da je zahvati kako je želeo i sjajna prilika odlazi u nepovrat!

78' - Pokušavaju domaći ubacivanjem iz slobdnog udarca sa oko 40 metara da ugroze goste, ali oni se brane...

73' - Nova neopreznost igrača gostiju, Ivanić je hteo da iskoristi loše vraćanje lopte ka golmanu - nije bio brži, pa je Ozera nagazio... Arnautović dobija žuti karton zbog prigovora.

72' - Zatresla se mreža Lila! Ali, dosuđen je ofsajd Arnautovića, pre nego što je primio loptu i proigrao Kostova...

70' - Levo krilo Fernadnez-Pardo je dvostruko skuplji od najskupljeg Zvezdinog igrača, 10'-miliona-"vrednog" Handela (koji je, rekosmo, ustupio mesto mladom Kostovu).

69' - Uz čuvenog Žiroa su ušli i Toma Monije (defanzivac) i Matijas Fernandez-Pardo (napadač), a izašli su po jedan odbrambeni, vezni i špic igrač (Santos, Koreja i Igaman). Dakle, sada sa dvojicom napadača igraju gosti.

68' - Trener Lila Ženesio uvodi u igru čak trojica novih igrača. Najzvučnije ime je Olivije Žiru, najbolji strelac u istoriji francuske reprezentacije.

66' - Vasilije Kostov ulazi, izlazi Tomas Handel. Prva izmena na meču

65' - Evo odakle je Lil imao šansu za vođstvo:

64' - Velika šansa za Lil! Igelan u odličnoj situaciji posle polu-kontre i izvrsnog "lažnjaka", ali mu Mateus brani taj zicer, šut sa oko 10 metara!

61' - Pokušavaju sada brzim dodavanjima da "osvoje teren" gostujući fudbaleri. Dobro organizovana ekipa trenera Vladana Milojevića to, za sada, ne omogućava, ali Lil opet dolazi do lopte.

57' - Ustuknuli su malo gosti, zatečeni su ovakvim crveno-belima. I to toliko da su napravili ensporazum u zadnjoj liniji, ali to domaćini nisu stigli da iskoriste, u poslednji čas je intervenisao golman francuskog kluba.

55' - Mnogo brže, "tečnije", igra Zvezda. Opet je osvojila loptu, izborila sada korner. Potom i drugi.... Brane se gosti. Za sada.

54' - Nova dobra akcija crveno-belih, Tiknizijan se sad stuštio po levoj strani, šutirao oštro - pogodio spoljni deo mreže, kod bliže stative! Izvinjava se saigračima koji su bili desno, mada - njegov pokušaj je zaista bio dobar.

51' - Stativa! Volej Zvezdinog defanzivca sa oko 18-19 metara, nisko je letela lopta i pogodila okvir gola, potom se onda odbila do Ivanića koji nije mogao dobro da iskontroliše svoj udarac. "Delije", dosad vrlo glasne, sada su još glasnije!

50' - Krunić je kod gol-aut linije želeo da izbaci loptu u aut, no ona mu je prešla preko noge i - biće to korner. Treći za goste. Oni izvode kratko dodavanje, potom centiraju, a Mateus hvata loptu i odmah traži Radonjića... no, ne uspeva.

48' - Pokušaji gostiju preko Mukoa i Bentaleba, po desnoj starni su želeli da probiju Zvezdin bedem, pa morali da odustanu, da bi iskusni Bentaleb šutirao sa distance - i to preko gola. Iskusni Alžirac ima 30 godina, a sa oko 25 metara je probao da dovede svoj tim u vođstvo.

46' - Počeo je drugi deo meča! Francuzi su krenuli sa centra

Pred početak meča glasali ste u anketi "Novosti" i 54% vas je reklo da će pobediti Zvezda, a 31% da će pobediti Lil. Za sad su u pravu onih 15% koji su rekli da će biti nerešeno.

KRAJ POLUVREMENA! Po velikim šansama 2:1 za Zvezdu, ali mreže su mirovale. Izuzetno borbena utakmica, i veoma, veoma požrtovana igra crveno-belih.

45' - Mladi Ajub Buadi je vešto izborio korner s leve strane, a Seolu je zbog toga krivo jer se dobro postavio. Ipak, srećno po Zvezdu se završio taj udarac iz ugla...

44' - Hamza Igaman je dobio dobru loptu od Bentaleba, okrenuo se na oko 18 metara od Zvezdine mreže, šutirao - i to je bio prvi udarac u okvir gola. Mateus je bio na mestu, pa ostaje 0:0.

43' - Pripretio je Hamza domaćinima, Mateus bio brži od njega, a onda u brzoj akciji Zvezde na kratko je pogrešila odbrana Lila. Međutim Ivaniću je lopta, koja je do njega neočekivano stigla, predaleko otišla.

41' - Veljković ispucava loptu daleko, Arnautović pokušava da je primi na 17 metara od gola Lila, pada u duelu, a engleski sudija se ne oglašava. Napad za goste

39' - Nastavlja se veliki trud Zvezdinih fudbalera, Veljković se okliznuo usred kontranapada suparnika, ali se pridigao odmah i sprečio da dođe do opasnog šuta.

37' - Elšnik je pokušao da centriranjem sa leve strane asistira saigračima, nije uspeo. Potom je Krunić dobio aplauze, jer je požrtvovanim uklizavanjem omogućio novi posed domaćinima. Ipak, nedugo zatim, Veljković greši i Lil osvaja loptu.... da bi Rade Krunić u svom kaznenom prostoru zaustavio Koreju. Brzo, brzo se menja situacija na terenu, nema predaha u igri.

34' - Uzdasi na Marakani... Ivanić je odlično u začetku kontre uočio Radonjića na desnom krilu, proigrao ga, ovaj malo krenuo napred i probao da asistira Arnautoviću, ali to dodavanje ipak nije bilo dovoljno dobro. Šteta za crveno-bele, mogao je to da bude vrlo lep mat u tri poteza.

31' - Aplaudira i Vladan Milojević svojim igračima na trudu, jer se zaista bore. Zasad nema novih šansi, kao na samom početku meča i u 14. minutu, ali borbenost donosi promenu poseda...

28' - Još jedan šut Verdonka, sada iskosa iz slobodnjaka, koji je izveden bočno od kaznenog prostora. I ovoga puta je gađan gornji levi ugao. I ovoga puta je lopta otišla metar, dva od mesta gde su gosti želeli da uđe.

26' - Nova šansa za goste - Broholm se probio po desnoj strani, kretao se potom ulevo, levicom i gađao dalji gornji ugao, a za malo bio neprecizan.

24' - Spada vreme poseda Zvezde na 33%, a u poslednja dva pokušaja gostiju čim je lopta došla do Zvezdinih defanzivaca oni su je redom, Učena, pa Veljković, ispucavali, pa otuda onda i nove akcije francuskog tima.

23' - Probali su, posle pokušaja Ivanića po levom krilu, gosti da organizuju brz napad. On je zaustavljen na rubu kaznenog prostora, da bi potom Lil odmah osvojio loptu i krenuo u novu akciju

22' - Bentaleb je završio veliki pritisak gostiju šutem sa 25 metara - levicom je poslao loptu snažno, a za oko metar, dva, van gola (gađao je gornji levi ugao).

19' - Na sredini igrališta je povukao s leđa rivala Radonjić i zato je javno opomenut. Ne može da veruje da je dobio karton, ali... pravila su jasna - prekršaji s leđa se ovako kažnjavaju.

18' - Olako dobijen žuti karton za povratnika u reprezentaciju Srbije, Nemanju Radonjića.

17' - Velika šansa za Lil! Iza leđa Zvezdine odbrane se ubacio Hamza Igaman, bio brži od golmana Zvezde Mateusa, probao da ga sa 15-ak metara lobuje... I, jeste ga uspešno prebacio, no za oko metar promašio metu!

14' - Nove dobre prilike za Zvezdu! Arnautović je u polukontri probao da postigne gol, Mandi ga je izblokirao pa je usledio korner. A posle tog udarca s ugla, Zvezda je uputila dva šuta iz kaznenog prostora, no oba puta lopta je pogodila dobro postavljene defanzivce francuskog kluba.

13' - Verdonk je probao da postigne gol direktno iz kornera, ali - prejako je uputio loptu pa je ona otišla preko i iza dalje stative

12' - Tijago je probao da prođe po desnoj strani, Tiknizjan je izabcio loptu u korner.

11' - Imali su Francuzi "skraćeni korner", probali neku uigranu kombinaciju, no njihov ofanzivni prekršaj osujetio im je tu nameru.

10' - U prvih 10 minuta gosti imaju 57% vremena loptu kod sebe, ali nemaju nijedan šut. Domaćini su uputili tri, od kojih su dva izblokirana, a jedan odbranjen.

6' - Pokušava Lil da pripreti preskingom na Zvezdinoj polovini terena, gde srećno dolazi do jedne lopte, no ne i do šuta potom. Nedugo zatim Arnautoviću na centru engleski arbitar svira prekršaj u napadu, pa će gosti dobiti novi posed.

4' - Velike prilike za Zvezdu! Najpre Veljković, kome je šut odbranjen, pa onda Arnautović sa 2-3 metra pokušava, spasava se golman gostiju!

18.47 - Utakmica je počela! Domaćini su krenuli s centra!

18.40 - Engleski sudija Džon Bruks poveo je igrače oba tima iz svlačionica ka terenu

18.14 - Oko pola sata pred početak meča, evo koliko ljudi je na stadionu "Rajko Mitić":

18.10 - Prvi navijači Lila već su na Marakani:

18.04 - Pogledajte kako se u poslednjih sedam godina kretala zarada Zvezde (crvenom bojom) u odnosu na Lilovu (zeleno) kako su se (u donjoj polovini grafikona) razlikovali troškovi ova dva kluba:

Screenshot: Transfermarkt

(Zvezini prihodi su u poslednje dve godine bili skoro po 50 miliona evra, prema podacima Transfermarkta, a uvećali su se i rashodi, ali ni do trećine pomenutih suma)

18.03 - Igrači Lila u čuvenom tunelu Marakane:

17.55 - Najskuplji fudbaler Lila, Ajub Buadi, ima samo 18 godina - igra u veznom redu i njegova procenjena vrednost je 30 miliona evra (što je tačno triput više od "najvrednijeg" Zvezdinog igrača, Tomasa Handela). A evo i kako Buadi igra:

17.51 - I, kakva su vaša očekivanja sada kada su i sastavi poznati?

Anketa Kako će se završiti meč Zvezda - Lil?

17.41 - Na obe klupe su po dva rezervna golmana, a svoje šanse čekaju sledeći rezervisti: U Zvezdi su to Glazer, Guteša, Rodrigao, Bađo, Milson, Katai, Duarte, Damjanović, Kostov, Stanković, Leković i Avdić, a kod gostiju Bodar Merzuk, Fernandez-Pardo, Haraldson, Sahraui, Monije, Pero, Andre, Ragbuber, Diaun, Gofi i čuveni Olivije Žiru - najbolji strelac u istoriji reprezentacije Francuske sa 57 pogodaka na 137 mečeva (nijedan nije dao Srbiji)

17.37 - Ukupna vrednost svih Zvezdinih fudbalera, prema Transfermarkt podacima, je 81,3 miliona evra, dok je Lilova čak 215,6 miliona.

17.34 - Evo i sastava!

Zvezda igra sa sledećom jedanaestorkom od prvog minuta: Mateus - Seol, Tebo Učena, Veljković, Tiknizjan - Elšnik, Krunić - Radonjić, Handel, Ivanić - Arnautović

Lil: Ozer - Tiago Santos, Mandi, Mbemba, Verdonk - Buadi, Betnaleb - Broholm, Mukau, Feliks Koreja - Hamza Igamane

17.30 - Žarko Olarević, jedan od 20 najboljih strelaca u istoriji Lila, i Stanislav Karasi, čuveni Zvezdin fudbaler, razmenili su dresove:

(Beograđanin Olarević je, inače, ponikao u Partizanu, za koji je igrao od 1968. do 1971, dok je u Lilu nastupao na 135 prvenstvene utakmice u periodu 1977. - 1981. Bio je i igrač i trener Olimpika iz Marselja.)

17.29 - Manje od stotinak minuta do početka, atmosfera ispred stadiona "Rajko Mitić" je ovakva:

17.24 - Oko sat i po pred početak meča, ovoliko ljudi je ispred Marakane:

Uoči meča

Malo ko je očekivao da će uvertira za meč četvrtog kola Lige Evrope između Crvene zvezde i Lila, koji se igra na stadionu ”Rajko Mitić” biti takav kakav jeste.

Dobro, nije ništa strašno kada Zvezda izgubi od Brage, jer, eto, međunarodno klupsko takmičenje je u pitanju, igralo se u gostima, a Zvezda je i pre te Brage doživela 128 poraza na internacionalnoj sceni, ne računajući onih 27 u Mitropa kupu Kupu sajamskih gradova i Intertoto kupu. Ali...

Tada su kola krenula nizbrdo.

Jer, u Portugalu je tada, na svom dosad poslednjem nastupu u Ligi Evrope, ekipa Vladana Milojevića bila baš bleda.

A to bledilo nije poprimilo poznate crveno-bele nijanse ni na domaćoj sceni: ređali su se remi sa Radničkim u Nišu, šok-poraz od Vojvodine i pored vođstva od 0:2, a onda i remi sa Radnikom.

Bilo je mnogo priča i o navodnoj ostavci Milojevića, i o njegovom već viđenom zameniku...

I, baš zato - meč sa Lilom je prekretnica. "Biti ili ne biti" za ovaj takmičarski trenutak kluba sa Marakane.

Kako će se odvijati i kako će se završiti?

Pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

