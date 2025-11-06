TRESE SE FUDBALSKI SVET! Lionel Mesi se vraća u Evropu
KAO bomba odjeknula je vest da bi Lionel Mesi mogao da dođe u Evropu.
Prema izveštajima iz Turske, Galatasaraj navodno priprema neverovatan potez kako bi doveo Lionela Mesija na pozajmicu iz Inter Majamija tokom MLS pauze.
Regularni deo MLS sezone završen je u oktobru, dok će plej-of trajati do početka decembra.
Inter Majami je nedavno pretrpeo poraz od 2:1 od Nešvila u drugom meču prvog kola plej-ofa, ostavivši nade za plasman u narednu rundu u neizvesnosti. Ako Majami stigne do finala MLS kupa, argentinski as bi ostao u akciji do 6. decembra.
Međutim, nakon završetka sezone, Mesi će imati dužu pauzu, pošto nova MLS sezona počinje tek u martu 2026. godine. Ta pauza bi mogla podstaći sedmostrukog osvajača Zlatne lopte da razmotri kratkoročnu pozajmicu kako bi održao formu i takmičarski ritam za Mundijal 2026.
