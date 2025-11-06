Fudbal

TRESE SE FUDBALSKI SVET! Lionel Mesi se vraća u Evropu

Новости онлине

06. 11. 2025. u 10:25

KAO bomba odjeknula je vest da bi Lionel Mesi mogao da dođe u Evropu.

ТРЕСЕ СЕ ФУДБАЛСКИ СВЕТ! Лионел Меси се враћа у Европу

FOTO: Tanjug/AP/Mike Stewart

Prema izveštajima iz Turske, Galatasaraj navodno priprema neverovatan potez kako bi doveo Lionela Mesija na pozajmicu iz Inter Majamija tokom MLS pauze.

Regularni deo MLS sezone završen je u oktobru, dok će plej-of trajati do početka decembra.

Inter Majami je nedavno pretrpeo poraz od 2:1 od Nešvila u drugom meču prvog kola plej-ofa, ostavivši nade za plasman u narednu rundu u neizvesnosti. Ako Majami stigne do finala MLS kupa, argentinski as bi ostao u akciji do 6. decembra.

Međutim, nakon završetka sezone, Mesi će imati dužu pauzu, pošto nova MLS sezona počinje tek u martu 2026. godine. Ta pauza bi mogla podstaći sedmostrukog osvajača Zlatne lopte da razmotri kratkoročnu pozajmicu kako bi održao formu i takmičarski ritam za Mundijal 2026.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

PRVA DAMA GENERACIJE Z: Sirijska umetnica koja je muža upoznala preko dejting aplikacije - ko je žena novog gradonačelnika NJujorka (FOTO)
Svet

0 0

PRVA DAMA GENERACIJE Z: Sirijska umetnica koja je muža upoznala preko dejting aplikacije - ko je žena novog gradonačelnika Njujorka (FOTO)

ZOHRAN Mamdani, 34-godišnji demokratski socijalista čiji su fokus na radnička pitanja i lična harizma pretvorili nekada autsajdersku kampanju u nacionalnu senzaciju, pobedio je na izborima za gradonačelnika Njujorka, izvestio je CNN. Mamdani je tako postao prvi muslimanski gradonačelnik, a takođe i najmlađi u poslednjih sto godina.

05. 11. 2025. u 17:45

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VELJKO PAUNOVIĆ O OČEVOM ZAVETU, KULTU REPREZENTACIJE... Bog svoje najteže misije daje svojim najboljim izabranicima
Fudbal

0 0

VELJKO PAUNOVIĆ O OČEVOM ZAVETU, KULTU REPREZENTACIJE... Bog svoje najteže misije daje svojim najboljim izabranicima

Za mnoge je to bila ‘nemoguća misija’, ali je Fudbalski savez Srbije bio uporan, sa jasnim stavom, konkretnim namerama i ogromnom željom. I na kraju je uspeo. Informacija koja je pretposlednjeg dana oktobra objavljena na zvaničnom sajtu naše organizacije, obradovala je fudbalsku Srbiju. U poslednje dve kvalifikacione utakmice za Svetsko prvenstvo, našu A reprezentaciju vodiće Veljko Paunović.

06. 11. 2025. u 11:05

OGLASILA SE EVROLIGA! Kakva Zvezda, strašna Zvezda
Košarka

0 1

OGLASILA SE EVROLIGA! Kakva Zvezda, strašna Zvezda

Košarkaši Crvene zvezde nastavljaju da briljiraju u Evroligi! U spektakularnoj atmosferi Beogradske arene, tim Saše Obradovića ubedljivo je savladao Panatinaikos rezultatom 86:68, upisao sedmu uzastopnu pobedu i popeo se na prvo mesto tabele elitnog takmičenja.

06. 11. 2025. u 09:33

Politika
Tenis
Fudbal
MOJ EMOTIVNI ĐOLE Saška Veselinov uhvatila muža dok plače

"MOJ EMOTIVNI ĐOLE" Saška Veselinov uhvatila muža dok plače