Fudbal

TRESE SE MARAKANA! Crvena zvezda dovodi bivšeg saigrača Peđe Mijatovića?

Новости онлине

05. 11. 2025. u 11:40

Crvena zvezda je kao prvog pika za naslednika Vladana Milojevića odredila Alberta Rijeru, ali je Celje odbilo verovatno prvi nalet crveno-belih.

ТРЕСЕ СЕ МАРАКАНА! Црвена звезда доводи бившег саиграча Пеђе Мијатовића?

FOTO: M. Vukadinović

Ipak, Beograđani imaju i rezervnu varijantu i opet je reč o Špancu koji je letos bio na pragu dolaska na klupu Partizana, kako otkriva Maxbet Sport.

Foto: Profimedia

Albert Rijera

Predrag Mijatović je dogovorio dolazak bivšeg saigrača Viktora Sančeza, ali je sve propalo i on je kasnije preuzeo Rijeku koju vodi i dan danas.

Razlog zašto nije došao u Humsku je euforija, odnosno podrška navijača Srđanu Blagojeviću i pored ispadanja u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

Foto: Profimedia

Viktor Sančez

Problem Crvenoj zvezdi sada pravi to što bivši fudbaler Real Madrida ima ugovor sa aktulenim vlasnikom duple krune u hrvatskom fudbalu.

Ipak, nisu rezultati Rijeke tako sjajni pošto je tek sedma u ligi sa 12 bodova manje od prvoplasiranog Hajduka i ne bi bilo iznenađenje da doše do rastanka.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NADA MACURA POTPISALA UGOVOR SA MITROVIĆEM Ponuda je bila dobra

NADA MACURA POTPISALA UGOVOR SA MITROVIĆEM "Ponuda je bila dobra"