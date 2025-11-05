TRESE SE MARAKANA! Crvena zvezda dovodi bivšeg saigrača Peđe Mijatovića?

Crvena zvezda je kao prvog pika za naslednika Vladana Milojevića odredila Alberta Rijeru, ali je Celje odbilo verovatno prvi nalet crveno-belih.

Ipak, Beograđani imaju i rezervnu varijantu i opet je reč o Špancu koji je letos bio na pragu dolaska na klupu Partizana, kako otkriva Maxbet Sport.

Predrag Mijatović je dogovorio dolazak bivšeg saigrača Viktora Sančeza, ali je sve propalo i on je kasnije preuzeo Rijeku koju vodi i dan danas.

Razlog zašto nije došao u Humsku je euforija, odnosno podrška navijača Srđanu Blagojeviću i pored ispadanja u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

Problem Crvenoj zvezdi sada pravi to što bivši fudbaler Real Madrida ima ugovor sa aktulenim vlasnikom duple krune u hrvatskom fudbalu.

Ipak, nisu rezultati Rijeke tako sjajni pošto je tek sedma u ligi sa 12 bodova manje od prvoplasiranog Hajduka i ne bi bilo iznenađenje da doše do rastanka.

