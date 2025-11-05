TRESE SE MARAKANA! Crvena zvezda dovodi bivšeg saigrača Peđe Mijatovića?
Crvena zvezda je kao prvog pika za naslednika Vladana Milojevića odredila Alberta Rijeru, ali je Celje odbilo verovatno prvi nalet crveno-belih.
Ipak, Beograđani imaju i rezervnu varijantu i opet je reč o Špancu koji je letos bio na pragu dolaska na klupu Partizana, kako otkriva Maxbet Sport.
Predrag Mijatović je dogovorio dolazak bivšeg saigrača Viktora Sančeza, ali je sve propalo i on je kasnije preuzeo Rijeku koju vodi i dan danas.
Razlog zašto nije došao u Humsku je euforija, odnosno podrška navijača Srđanu Blagojeviću i pored ispadanja u kvalifikacijama za Ligu Evrope.
Problem Crvenoj zvezdi sada pravi to što bivši fudbaler Real Madrida ima ugovor sa aktulenim vlasnikom duple krune u hrvatskom fudbalu.
Ipak, nisu rezultati Rijeke tako sjajni pošto je tek sedma u ligi sa 12 bodova manje od prvoplasiranog Hajduka i ne bi bilo iznenađenje da doše do rastanka.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Preporučujemo
"ŠTA ĆE MI DA ME NEKO TAPŠE"? Marko Arnautović zagrmeo zbog krize na Marakani
05. 11. 2025. u 11:05
VLADAN MILOJEVIĆ PRELOMIO! Dvojica igrača napustila prvi tim Crvene zvezde
05. 11. 2025. u 08:04
NIŠTA OD RIJERE? Celje odbilo Crvenu zvezdu
04. 11. 2025. u 21:42
TUGA NA MARAKANI: Umro bivši golman Crvene zvezde
04. 11. 2025. u 15:51
SITIJU NEĆE BITI LAKO: Bivši prvak Evrope se nalazi u seriji sjajnih rezultata pred gostovanje "građanima"
U okviru četvrtog kola grupne faze Lige šampiona fudbaleri Mančester sitija će na "Etihadu" ugostiti Borusiju Dortmund (21.00).
05. 11. 2025. u 07:30
"MLADEN ŽIŽOVIĆ JE IMAO PROBLEME"! Otkriveni novi detalji tragedije koja je zavila ceo region u crno
JAVNOST u Srbiji je potresla vest o smrti trenera kragujevačkog Radničkog Mladena Žižovića.
05. 11. 2025. u 12:29
MNOGO JE LUDA, BRATE, BEŽI! Šaban ubeđivao voditelja da ne ženi pevačicu: "Nađi neku finu!"
POKOJNI kralj narodne muzike, Šaban Šaulić, bio je čovek koga su svi obožavali, a mnogi i dan-danas pamte njegove savete i kritike.
05. 11. 2025. u 10:44
Komentari (0)