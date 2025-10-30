PRAVO IZ AUTOBUSA NA TEREN: Radnički Niš nije kao drugi superligaši

Fudbaleri Radničkog plasirali su se u osminu finala Kupa Srbije. Oni su u okviru šesnaestine finala savladali ekipu Slobode u Užicu rezutatom 2:1(1:0).

Foto: A. Ilić

Nakon što su eliminisani prekjuče Partizan, juče TSC, Čukarički, Napredak i Radnik iz Surdulice, a danas Mladost iz Lučana, Radnički je uspeo da osvetla superligaški obraz. Nije blistao, ali je uspeo da savlada motivisanu Slobodu.

Nišlije su povele u 17. minutu kada je precizan sa jedanaest metara bio Nemanja Belaković. Deset minuta igre u drugom delu bila su dovoljna Radničkom da dođe do novog gola, strelac je bio Lasin Kone. Dva minuta nakon toga i Sloboda je postigla pogodak, precizan je bio Aleksa Petrović.

- S obzirom da smo putovali četiri i po sata, izašli na težak teren iz autobusa i imali motivisanog protivnika, pamtićemo samo prolaz dalje. Kup je jedno takmičenje gde svako ima svoju šansu, Sloboda je bila motivisanija od nas, ostvarili smo cilj, to je jedino što se pamti. Čestitam momcima na pobedi, rekao je šef stručnog štaba Radničkog Tomislav Sivić.

Igrač Jovan Nišić rekao je da je utakmica bila baš onakva kakvu su očekivali.

- Utakmica je bila teška, kao što ste videli. Ova runda Kupa bila je izazovna za sve superligaše. Igrali smo protiv mlade i motivisane ekipe. Nije bilo lako, možda smo mogli sa manje problema sve da rešimo. Svaka čast protivniku, bili su disciplinovani, branili su se, mi nismo na najbolji način to probijali. Posle su postigli i pogodak... Težak prolaz, videli smo širom Evrope da su favoriti ispadali. Na kraju se pamti pobeda, presudio je individualni kvalitet. Mi imamo visoke ambicije. Dobro je da smo prekinuli niz bez pobede na gostujućem terenu. U poslednje vreme ne igramo najbolje u gostima. Znači nam pobeda, posebno zato što nismo izgubili i od Zvezde. Polako se vraća samopouzdanje ekipi, zaključio je Nišić.

Radnički će na teren ponovo već u ponedeljak, kada će u okviru 14. kola Superlige Srbije gostovati ekipi OFK Beograda u Zaječaru.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“