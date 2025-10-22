RADNIČKI NAŠAO ZAMENU ZA LUKOVIĆA: Bivši trener Borca iz Banjaluke seo na klupu ekipe iz Kragujevca

Nekadašnji trener Borca iz Banjaluke, Mladen Žižović, zamenio je Aleksandra Lukovića na klupi Radničkog 1923.

Foto: Profimedia

Žižović će na klupi Radničkog debitovati u subotu protiv TSC-a na “Čika Dači“ i pokušati da prekine seriju od tri vezana poraza Radničkog u Super ligi Srbije.

Sa Borcem je imao sjajan uspeh pošto se plasirao u osminu finala Lige konferencije.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć