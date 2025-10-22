RADNIČKI NAŠAO ZAMENU ZA LUKOVIĆA: Bivši trener Borca iz Banjaluke seo na klupu ekipe iz Kragujevca
Nekadašnji trener Borca iz Banjaluke, Mladen Žižović, zamenio je Aleksandra Lukovića na klupi Radničkog 1923.
Žižović će na klupi Radničkog debitovati u subotu protiv TSC-a na “Čika Dači“ i pokušati da prekine seriju od tri vezana poraza Radničkog u Super ligi Srbije.
Sa Borcem je imao sjajan uspeh pošto se plasirao u osminu finala Lige konferencije.
