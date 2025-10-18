ZAVRŠENA je pauza u domaćem fudbalu zbog reprezentativnih obaveza. Superliga Srbije se vratila, a derbi 12. kola u Bačkoj Topoli igraju TSC i Partizan. Ovu utakmicu možete da pratite u prenosu uživo na portalu "Novosti".

FOTO: FK Partizan

Prvo poluvreme: TSC - Partizan 0:1

45+3' - Završeno je prvo poluvreme!

45' - Prvo poluvreme produženo je za tri minuta.

42' - GOL! Vodi Partizan! Sjajnu akciju odigrali su gosti, a pogodak je postigao Janis Krabeljov.

39' - Sada šansa i za goste. Roganović je ušao u kazneni prostor rivala, šutirao je ikosa sa desne strane, pokušaj mu je bio izblokiran. U nastavku akcije je sjajno tukao Demba Sek iz daljine, ali je Simić odlično intervenisao.

36' - Neverovatno kako domaćin ne vodi. Novu veliku priliku imao je tim iz Bačke Topole. Sad je Sing bio u duelu 1 na 1 sa Milošević koji je opet izšao kao pobednik.

33' - Prvi žuti karton na utakmici dobio je Luka Capan koji je nepropisno sa leđa faulirao Jovana Miloševića.

32' - Kakva šansa za TSC. Petrović je izašao sam ispred Miloševića koji je uspeo da odbrani udarac napadača domaćih i na taj način spreči rivala da povede.

24' - Sad je Partizan taj koji je prebacio težište igre na polovinu rivala, ali i dalje mreže u Bačkoj Topoli miruju.

14' - Najbolja šansa u dosadašnjem toku utakmice. Jovan Milođević je tukao iz daljine. Ipak, dobro je bio postavljen Nikola Simić i odbio je loptu u korner posle kojeg nije bilo opasnosti po domaćina.

8' - Dobru loptu u prostor je dobio Bogdan Petrović, ali loše je šutirao i do promene rezultata nije došlo.

5' - Nešto agilnije je domaćin ušao u utakmicu, no još uvek nije bilo pravih prilika na ovom susretu.

1' - Počela je utakmica u Bačkoj Topoli!

Sastavi timova:

TSC (4-4-2): Simić - Jovanović, Capan, Krstić, Urošević - Stančić, Radin, Prestiž, Sing - Savić, Petrović.

Partizan (4-1-4-1): M. Milošević - Roganović, Milić, Simić, Milovanović - Karabeljov - Sek, Ugrešić, Vukotić, Trifunović - J. Milošević.

Uoči meča:

U različitom raspoloženju su klubovi otišli na mini odmor. Tim sa severa naše zemlje je kao gost poražen od Železničara (1:0), dok su crno-beli savladai Vojvodinu (1:0).

Ipak, izabranici Darija Kalezića se uzdaju u tradiciju. TSC se nalazi u seriji od tri meča bez poraza protiv tima iz Beograda, mada je poslednji duel u Bačkoj Topoli pripao crno-belima (2:1).

Ipak, utakmica koja je odigrana 11. maja u Humskoj završena je rezultatom 2:1 u korist TSC-a i to posle preokreta.

Partizan u ovaj duel ulazi sa druge pozicije i 25 bodova, dok je domaćin na osmom mestu sa 14.

