uživoPRENOS, TSC - PARTIZAN: Gol u Bačkoj Topoli! (VIDEO)
ZAVRŠENA je pauza u domaćem fudbalu zbog reprezentativnih obaveza. Superliga Srbije se vratila, a derbi 12. kola u Bačkoj Topoli igraju TSC i Partizan. Ovu utakmicu možete da pratite u prenosu uživo na portalu "Novosti".
Prvo poluvreme: TSC - Partizan 0:1
45+3' - Završeno je prvo poluvreme!
45' - Prvo poluvreme produženo je za tri minuta.
42' - GOL! Vodi Partizan! Sjajnu akciju odigrali su gosti, a pogodak je postigao Janis Krabeljov.
39' - Sada šansa i za goste. Roganović je ušao u kazneni prostor rivala, šutirao je ikosa sa desne strane, pokušaj mu je bio izblokiran. U nastavku akcije je sjajno tukao Demba Sek iz daljine, ali je Simić odlično intervenisao.
36' - Neverovatno kako domaćin ne vodi. Novu veliku priliku imao je tim iz Bačke Topole. Sad je Sing bio u duelu 1 na 1 sa Milošević koji je opet izšao kao pobednik.
33' - Prvi žuti karton na utakmici dobio je Luka Capan koji je nepropisno sa leđa faulirao Jovana Miloševića.
32' - Kakva šansa za TSC. Petrović je izašao sam ispred Miloševića koji je uspeo da odbrani udarac napadača domaćih i na taj način spreči rivala da povede.
24' - Sad je Partizan taj koji je prebacio težište igre na polovinu rivala, ali i dalje mreže u Bačkoj Topoli miruju.
14' - Najbolja šansa u dosadašnjem toku utakmice. Jovan Milođević je tukao iz daljine. Ipak, dobro je bio postavljen Nikola Simić i odbio je loptu u korner posle kojeg nije bilo opasnosti po domaćina.
8' - Dobru loptu u prostor je dobio Bogdan Petrović, ali loše je šutirao i do promene rezultata nije došlo.
5' - Nešto agilnije je domaćin ušao u utakmicu, no još uvek nije bilo pravih prilika na ovom susretu.
1' - Počela je utakmica u Bačkoj Topoli!
Sastavi timova:
TSC (4-4-2): Simić - Jovanović, Capan, Krstić, Urošević - Stančić, Radin, Prestiž, Sing - Savić, Petrović.
Partizan (4-1-4-1): M. Milošević - Roganović, Milić, Simić, Milovanović - Karabeljov - Sek, Ugrešić, Vukotić, Trifunović - J. Milošević.
Uoči meča:
U različitom raspoloženju su klubovi otišli na mini odmor. Tim sa severa naše zemlje je kao gost poražen od Železničara (1:0), dok su crno-beli savladai Vojvodinu (1:0).
Ipak, izabranici Darija Kalezića se uzdaju u tradiciju. TSC se nalazi u seriji od tri meča bez poraza protiv tima iz Beograda, mada je poslednji duel u Bačkoj Topoli pripao crno-belima (2:1).
Ipak, utakmica koja je odigrana 11. maja u Humskoj završena je rezultatom 2:1 u korist TSC-a i to posle preokreta.
Partizan u ovaj duel ulazi sa druge pozicije i 25 bodova, dok je domaćin na osmom mestu sa 14.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
UŽASNE SCENE U STOKHOLMU: Holger Rune plakao zbog teške povrede (VIDEO)
18. 10. 2025. u 17:47
ZBOG OVOGA SE OGLASILA I EVROLIGA: Svi pričaju o sceni nakon meča Zvezda - Real (FOTO)
18. 10. 2025. u 10:36
PARTIZAN POBEDOM PREUZIMA PRVO MESTO: "Crno-beli" silno motivisani na teškom gostovanju u Bačkoj Topoli
TRADICIONALNO teško gostovanje očekuje "parni valjak" kojeg će u 12. kolu Superlige Srbije ugostiti TSC (18.30).
18. 10. 2025. u 07:40
VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem
Nakon poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu.
17. 10. 2025. u 16:16
TUNEL OD RUSIJE DO AMERIKE: Ispod mora, dugačak 112 KM - ideja stara, novi PREDLOG - već ga zovu "Putin-Tramp" (VIDEO)
MOŽDA zvuči neverovatno, ali jedna davnašnja, pomalo neobična ideja ponovo je oživela.
18. 10. 2025. u 12:51
Komentari (0)